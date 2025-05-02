Трамп може кинути виклик Путіну — експосол США
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Трамп може кинути виклик Путіну — експосол США

Трамп
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Джерело:  The New York Times

Видання The New York Times звертає увагу на те, що президент США Дональд Трамп різко змінив своє ставлення до українського лідера Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна. Ймовірно, він почав усвідомлювати, хто є хто, однак радіти поки рано.

Головні тези:

  • Трамп розчарований, що досі не зміг зупинити війну Росії проти України.
  • Це може підштовхнути його до жорстких кроків щодо Путіна.

Трамп почав розплющувати очі

За словами журналістів, зигзагоподібний підхід президента США шокував багатьох.

Як відомо, Трамп постійно перекладає провину з Путіна на Зеленського і навпаки й не може обрати єдину позицію у цьому питанні.

Неможливість виконати свою обіцянку про швидке припинення війни в Україні викликає у Трампа очевидне роздратування. І наразі розчарування Трампа, схоже, перемістилося із Зеленського на Путіна.

Аналітики та політичні експерти стверджують, що поки радіти рано, адже президент США знову може раптово змінити свою позицію.

Наразі весь світ чекає на те, що Трамп врешті-решт наважиться кинути виклик Путіну та зупинити Росію в Україну.

Роздратування, нетерпіння і навіть розчарування Трампа щодо Путіна значно зросли… Трамп тепер може бути менш залежним від російського диктатора, ніж у свій перший термін, і тому більш готовий кинути йому виклик, — озвучив свій прогноз колишній посол США в Україні Вільям Б. Тейлор-молодший.

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