Трамп може кинути виклик Путіну — експосол США

Видання The New York Times звертає увагу на те, що президент США Дональд Трамп різко змінив своє ставлення до українського лідера Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна. Ймовірно, він почав усвідомлювати, хто є хто, однак радіти поки рано.

Трамп почав розплющувати очі

За словами журналістів, зигзагоподібний підхід президента США шокував багатьох.

Як відомо, Трамп постійно перекладає провину з Путіна на Зеленського і навпаки й не може обрати єдину позицію у цьому питанні.

Неможливість виконати свою обіцянку про швидке припинення війни в Україні викликає у Трампа очевидне роздратування. І наразі розчарування Трампа, схоже, перемістилося із Зеленського на Путіна. Поширити

Аналітики та політичні експерти стверджують, що поки радіти рано, адже президент США знову може раптово змінити свою позицію.

Наразі весь світ чекає на те, що Трамп врешті-решт наважиться кинути виклик Путіну та зупинити Росію в Україну.