США готові до болючого санкційного удару по Росії
Категорія
Економіка
Дата публікації

США готові до болючого санкційного удару по Росії

США можуть посилити санкції проти РФ
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Джерело:  Reuters

Як вдалося дізнатися Reuters, американські посадовці врешті-решт завершили розробку нових економічних санкцій проти країни-агресорки Росії. Однак поки президент США Дональд Трамп не ухвалив рішення про їхнє введення в дію.

Головні тези:

  • Російський енергетичний гігант “Газпром” може першим потрапити під удар США.
  • Поки Трамп не відмовився від дипломатії у відносинах з Путіним.

США можуть посилити санкції проти РФ

Інсайдери ЗМІ стверджують, що в межах нового пакету санкцій головною ціллю є державний російський енергетичний гігант "Газпром".

Окрім того, вказано, що під удар потраплять великі компанії РФ, що працюють у сфері природних ресурсів і банківському секторі.

Наразі анонімні джерела не поспішають розкривати усі деталі.

Поки не зрозуміло, чи буде цей пакет схвалений Трампом, чия симпатія до заяв і дій Москви змінилася розчаруванням через ігнорування російським диктатором Володимиром Путіним його закликів до припинення вогню і мирних переговорів.

Також стало відомо, що Рада національної безпеки США робить усе можливе, що сформувати ще більш каральних набір дій проти Росії.

Попри те, що Штати готові посилити економічний тиск на РФ, усі чекають фінального рішення Трампа у цьому питанні.

Існує висока ймовірність того, що певний час президент США буде намагатися схилити Путіна до завершення війни проти України дипломатичними інструментами.

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