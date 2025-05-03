"Жорстко помилився". Як Путін поплатиться за ігри з Трампом
Категорія
Політика
Дата публікації

"Жорстко помилився". Як Путін поплатиться за ігри з Трампом

Путін знову переграв сам себе
Read in English
Джерело:  The Times

Російський диктатор Володимир Путін переоцінив свої вміння маніпулювати іншими світовими лідерами. Президент США Дональд Трамп уже почав розплющувати очі й готовий дати відсіч Кремлю. На це звернув увагу колишній керівник ЦРУ Ральф Гофф.

Головні тези:

  • Стратегія Трампа спрямована на відворот Росії від Китаю через пом'якшення відносин із Кремлем.
  • Однак останнім часом президент США почав змінювати курс щодо РФ.

Путін знову переграв сам себе

Ральф Гофф зазначив, що доволі довго стратегія Трампа полягала в тому, щоб пом'якшити розмову та підлещуватися до Путіну.

Головна ціль президента США — відвернути Росію від Китаю.

За словами ексглави ЦРУ, Путін — як колишній офіцер розвідки — може й далі намагатися маніпулювати Трампом.

Однак російський диктатор не зможе довго ігнорувати той факт, що вже “жорстко помилився” щодо Трампа та ігор з ним.

Ні для кого не секрет, що президент США вже почав змінювати курс щодо Росії.

Зрештою Путін покаже, у чому проблема, а проблема в Москві, а не в Києві, — пояснив Гофф.

Він також попередив, що до кінця літа вся лінія фронту, по суті, стане "зоною смерті" протяжністю 20-50 км.

Це буде зона, де неможливо рухатися, тому що в повітрі перебуває так багато безпілотників, а на землі — роботів, датчиків і мін.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
США готові до болючого санкційного удару по Росії
США можуть посилити санкції проти РФ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Генштаб повідомив про нові успіхи ЗСУ на фронті
Генштаб ЗСУ
Втрати армії РФ станом на 3 травня 2025 року
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Ексглава ЦРУ звинуватив США та Європу в хибній стратегії щодо України
Гофф дорікнув США та союзникам

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?