"Жорстко помилився". Як Путін поплатиться за ігри з Трампом

Російський диктатор Володимир Путін переоцінив свої вміння маніпулювати іншими світовими лідерами. Президент США Дональд Трамп уже почав розплющувати очі й готовий дати відсіч Кремлю. На це звернув увагу колишній керівник ЦРУ Ральф Гофф.

Путін знову переграв сам себе

Ральф Гофф зазначив, що доволі довго стратегія Трампа полягала в тому, щоб пом'якшити розмову та підлещуватися до Путіну.

Головна ціль президента США — відвернути Росію від Китаю. Поширити

За словами ексглави ЦРУ, Путін — як колишній офіцер розвідки — може й далі намагатися маніпулювати Трампом.

Однак російський диктатор не зможе довго ігнорувати той факт, що вже “жорстко помилився” щодо Трампа та ігор з ним.

Ні для кого не секрет, що президент США вже почав змінювати курс щодо Росії.

Зрештою Путін покаже, у чому проблема, а проблема в Москві, а не в Києві, — пояснив Гофф. Поширити

Він також попередив, що до кінця літа вся лінія фронту, по суті, стане "зоною смерті" протяжністю 20-50 км.