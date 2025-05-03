"Жорстко помилився". Як Путін поплатиться за ігри з Трампом

Російський диктатор Володимир Путін переоцінив свої вміння маніпулювати іншими світовими лідерами. Президент США Дональд Трамп уже почав розплющувати очі й готовий дати відсіч Кремлю. На це звернув увагу колишній керівник ЦРУ Ральф Гофф.
Головні тези:
- Стратегія Трампа спрямована на відворот Росії від Китаю через пом'якшення відносин із Кремлем.
- Однак останнім часом президент США почав змінювати курс щодо РФ.
Путін знову переграв сам себе
Ральф Гофф зазначив, що доволі довго стратегія Трампа полягала в тому, щоб пом'якшити розмову та підлещуватися до Путіну.
За словами ексглави ЦРУ, Путін — як колишній офіцер розвідки — може й далі намагатися маніпулювати Трампом.
Однак російський диктатор не зможе довго ігнорувати той факт, що вже “жорстко помилився” щодо Трампа та ігор з ним.
Ні для кого не секрет, що президент США вже почав змінювати курс щодо Росії.
Він також попередив, що до кінця літа вся лінія фронту, по суті, стане "зоною смерті" протяжністю 20-50 км.
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