На переконання колишнього керівника ЦРУ Ральфа Гоффа, повномасштабне вторгнення Росії в Україну можна було б зупинити на ранньому етапі, якби Штати та їхні партнери з самого початку передали Києву усю необхідну зброю.
Головні тези:
- США та їхні союзники не ухвалювали конкретних рішень для перемоги України.
- Ральф Гофф критикує експрезидента Байдена та союзників за дозвіл Путіну диктувати умови війни.
Гофф дорікнув США та партнерам
За його словами, союзники України навмисно використовували стратегію надання ЗСУ зброї, необхідної для боротьби, однак не тієї, яка б допомогла розгромити армію РФ.
Колишній глава ЦРУ також звернув увагу на те, що експрезидент Байден і його союзники дали можливість Путіну диктувати умови цієї війни.
Ба більше, вони дозволили себе залякати ядерною зброєю, хоча й знали, що до її використання справа не дійде.
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