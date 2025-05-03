Ексглава ЦРУ звинуватив США та Європу в хибній стратегії щодо України
Категорія
Політика
Дата публікації

Ексглава ЦРУ звинуватив США та Європу в хибній стратегії щодо України

Гофф дорікнув США та союзникам
Read in English
Джерело:  The Times

На переконання колишнього керівника ЦРУ Ральфа Гоффа, повномасштабне вторгнення Росії в Україну можна було б зупинити на ранньому етапі, якби Штати та їхні партнери з самого початку передали Києву усю необхідну зброю. 

Головні тези:

  • США та їхні союзники не ухвалювали конкретних рішень для перемоги України.
  • Ральф Гофф критикує експрезидента Байдена та союзників за дозвіл Путіну диктувати умови війни.

Гофф дорікнув США та партнерам

За його словами, союзники України навмисно використовували стратегію надання ЗСУ зброї, необхідної для боротьби, однак не тієї, яка б допомогла розгромити армію РФ.

Якби ми забезпечили українців у той час належною зброєю, вони могли б витіснити росіян із країни. Цього не сталося. Це підготувало ґрунт для цієї більш тривалої, затяжної, виснажливої війни, свідками якої ми є сьогодні, — наголосив Гофф.

Колишній глава ЦРУ також звернув увагу на те, що експрезидент Байден і його союзники дали можливість Путіну диктувати умови цієї війни.

Ба більше, вони дозволили себе залякати ядерною зброєю, хоча й знали, що до її використання справа не дійде.

Вони дали українцям цю зброю, але вони ніколи не давали їм достатньо, щоб перемогти. Вони давали їм тільки достатньо, щоб стікати кров'ю, — поскаржився Гофф.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
США готові до болючого санкційного удару по Росії
США можуть посилити санкції проти РФ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ атакувала Україну балістикою та 183 дронами
Повітряні Сили ЗСУ
Сили ППО розкрили результати своєї роботи
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Генштаб повідомив про нові успіхи ЗСУ на фронті
Генштаб ЗСУ
Втрати армії РФ станом на 3 травня 2025 року

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?