На переконання колишнього керівника ЦРУ Ральфа Гоффа, повномасштабне вторгнення Росії в Україну можна було б зупинити на ранньому етапі, якби Штати та їхні партнери з самого початку передали Києву усю необхідну зброю.

Гофф дорікнув США та партнерам

За його словами, союзники України навмисно використовували стратегію надання ЗСУ зброї, необхідної для боротьби, однак не тієї, яка б допомогла розгромити армію РФ.

Якби ми забезпечили українців у той час належною зброєю, вони могли б витіснити росіян із країни. Цього не сталося. Це підготувало ґрунт для цієї більш тривалої, затяжної, виснажливої війни, свідками якої ми є сьогодні, — наголосив Гофф. Поширити

Колишній глава ЦРУ також звернув увагу на те, що експрезидент Байден і його союзники дали можливість Путіну диктувати умови цієї війни.

Ба більше, вони дозволили себе залякати ядерною зброєю, хоча й знали, що до її використання справа не дійде.