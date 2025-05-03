Генштаб повідомив про нові успіхи ЗСУ на фронті

Протягом минулої доби авіація і ракетні війська та артилерія Сил оборони України завдали ураження по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, двох пунктах управління, двох артилерійських системах, двох засобах ППО та одній станції РЕБ армії РФ.