Генштаб повідомив про нові успіхи ЗСУ на фронті

Протягом минулої доби авіація і ракетні війська та артилерія Сил оборони України завдали ураження по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, двох пунктах управління, двох артилерійських системах, двох засобах ППО та одній станції РЕБ армії РФ.
Головні тези:
- Розпочався 1165 день широкомасштабної агресії Росії проти України.
Протягом минулої доби зафіксовано 216 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 3 травня 2025 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.05.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 955470 (+1170) осіб,
танків — 10745 (+4) од,
артилерійських систем — 27234 (+48) од,
засобів ППО — 1153 (+1) од,
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 34665 (+126) од,
крилатих ракет — 3197 (+1) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 47003 (+121) од,
спеціальна техніка — 3870 (+1) од.
Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом 2 травня ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 101 авіаудару, зокрема, скинув 183 КАБ.
Ба більше, армія РФ здійснила майже 6700 обстрілів, з них 131 — із реактивних систем залпового вогню, а для атака використав 2694 дрони-камікадзе.
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