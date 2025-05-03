Масштабна атака Росії на Харків — постраждали десятки людей
Категорія
Україна
Дата публікації

Масштабна атака Росії на Харків — постраждали десятки людей

Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Що відомо про наслідки нової атаки РФ на Харків

Увечері 2 травня російські загарбники влаштували новий масований напад на Харків ударними безпілотниками. Згідно з останніми даними, поранення дістали близько 50 цивільних.

Головні тези:

  • Повідомляється про руйнування житлових будинків, цивільної інфраструктури та автомобілів у чотирьох районах міста Харкова.
  • Мер Харкова підтвердив 17 прильотів ворожих БпЛА.

Що відомо про наслідки нової атаки РФ на Харків

Ворог знову бʼє по Харкову. Серія вибухів пролунала у різних районах міста. Екстрені служби прямують на місця "прильотів".

Олег Синєгубов

Олег Синєгубов

Голова Харківської ОВА

За словами Синєгубова, у Слобідському районі Харкова зафіксовано падіння ворожих БпЛА.

Стало відомо про пошкодження багатоквартирного будинку. Внаслідок атаки загорілися автівки в Салтівському районі Харкова.

Мер міста Ігор Терехов офіційно підтвердив, що загалом ворог здійснив 17 прильотів.

Близько 00:38 3 травня Синєгубов повідомив, що близько 50 людей дістали поранень, зокрема 11-річна дитина.

Окрім того, вказано, що у шпиталях міста наразі перебувають 8 постраждалих у стані середньої тяжкості.

Під ударом опинилися 4 райони міста: Слобідский, Салтівський, Київський і Основʼянський. Спалахнули пожежі. Пошкоджені житлові будинки, цивільна інфраструктура, автомобілі, — додав Синєгубов.

Він також звернув увагу на те, що працівники ДСНС, попри можливість повторних обстрілів, оперативно ліквідовують наслідки масованої атаки.

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