Масштабна атака Росії на Харків — постраждали десятки людей

Увечері 2 травня російські загарбники влаштували новий масований напад на Харків ударними безпілотниками. Згідно з останніми даними, поранення дістали близько 50 цивільних.
Головні тези:
- Повідомляється про руйнування житлових будинків, цивільної інфраструктури та автомобілів у чотирьох районах міста Харкова.
- Мер Харкова підтвердив 17 прильотів ворожих БпЛА.
Що відомо про наслідки нової атаки РФ на Харків
За словами Синєгубова, у Слобідському районі Харкова зафіксовано падіння ворожих БпЛА.
Стало відомо про пошкодження багатоквартирного будинку. Внаслідок атаки загорілися автівки в Салтівському районі Харкова.
Мер міста Ігор Терехов офіційно підтвердив, що загалом ворог здійснив 17 прильотів.
Близько 00:38 3 травня Синєгубов повідомив, що близько 50 людей дістали поранень, зокрема 11-річна дитина.
Окрім того, вказано, що у шпиталях міста наразі перебувають 8 постраждалих у стані середньої тяжкості.
Він також звернув увагу на те, що працівники ДСНС, попри можливість повторних обстрілів, оперативно ліквідовують наслідки масованої атаки.
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