Масштабная атака России на Харьков — пострадали десятки человек
Категория
Украина
Дата публикации

Масштабная атака России на Харьков — пострадали десятки человек

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Что известно о последствиях новой атаки РФ на Харьков
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Вечером 2 мая российские захватчики устроили новое массированное нападение на Харьков ударными беспилотниками. Согласно последним данным, ранения получили около 50 гражданских.

Главные тезисы

  • Сообщается о разрушении жилых домов, гражданской инфраструктуры и автомобилей в четырех районах Харькова.
  • Мэр Харькова подтвердил 17 прилетов вражеских БПЛА.

Что известно о последствиях новой атаки РФ на Харьков

Враг снова бьет по Харькову. Серия взрывов прогремела в разных районах города. Экстренные службы направляются на места "прилетов".

Олег Синегубов

Олег Синегубов

Глава Харьковской ОВА

По словам Синегубова, в Слободском районе Харькова зафиксировано падение вражеских БПЛА.

Стало известно о повреждении многоквартирного дома. В результате атаки загорелись автомобили в Салтовском районе Харькова.

Мэр города Игорь Терехов официально подтвердил, что всего враг совершил 17 прилетов.

Около 00:38 3 мая Синегубов сообщил, что около 50 человек получили ранения, в том числе 11-летний ребенок.

Кроме того, указано, что в госпиталях города находятся 8 пострадавших в состоянии средней тяжести.

Под ударом оказались 4 района города: Слободской, Салтовский, Киевский и Основянский.

Он также обратил внимание на то, что работники ГСЧС, несмотря на возможность повторных обстрелов, оперативно ликвидируют последствия массированной атаки.

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