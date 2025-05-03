Масштабная атака России на Харьков — пострадали десятки человек

Вечером 2 мая российские захватчики устроили новое массированное нападение на Харьков ударными беспилотниками. Согласно последним данным, ранения получили около 50 гражданских.

Что известно о последствиях новой атаки РФ на Харьков

Враг снова бьет по Харькову. Серия взрывов прогремела в разных районах города. Экстренные службы направляются на места "прилетов". Олег Синегубов Глава Харьковской ОВА

По словам Синегубова, в Слободском районе Харькова зафиксировано падение вражеских БПЛА.

Стало известно о повреждении многоквартирного дома. В результате атаки загорелись автомобили в Салтовском районе Харькова.

Мэр города Игорь Терехов официально подтвердил, что всего враг совершил 17 прилетов.

Около 00:38 3 мая Синегубов сообщил, что около 50 человек получили ранения, в том числе 11-летний ребенок.

Кроме того, указано, что в госпиталях города находятся 8 пострадавших в состоянии средней тяжести.

Под ударом оказались 4 района города: Слободской, Салтовский, Киевский и Основянский. Поделиться

Он также обратил внимание на то, что работники ГСЧС, несмотря на возможность повторных обстрелов, оперативно ликвидируют последствия массированной атаки.