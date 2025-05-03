Масштабная атака России на Харьков — пострадали десятки человек

Вечером 2 мая российские захватчики устроили новое массированное нападение на Харьков ударными беспилотниками. Согласно последним данным, ранения получили около 50 гражданских.
Главные тезисы
- Сообщается о разрушении жилых домов, гражданской инфраструктуры и автомобилей в четырех районах Харькова.
- Мэр Харькова подтвердил 17 прилетов вражеских БПЛА.
Что известно о последствиях новой атаки РФ на Харьков
По словам Синегубова, в Слободском районе Харькова зафиксировано падение вражеских БПЛА.
Стало известно о повреждении многоквартирного дома. В результате атаки загорелись автомобили в Салтовском районе Харькова.
Мэр города Игорь Терехов официально подтвердил, что всего враг совершил 17 прилетов.
Около 00:38 3 мая Синегубов сообщил, что около 50 человек получили ранения, в том числе 11-летний ребенок.
Кроме того, указано, что в госпиталях города находятся 8 пострадавших в состоянии средней тяжести.
Он также обратил внимание на то, что работники ГСЧС, несмотря на возможность повторных обстрелов, оперативно ликвидируют последствия массированной атаки.
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