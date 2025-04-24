Атака РФ по Киеву — поисково-спасательная операция продолжается

Предварительно в Киеве еще могут искать 10 человек под завалами, заявил руководитель МВД Игорь Клименко. Эта информация еще нуждается в уточнении, добавил он.

В Киеве находят пострадавших под завалами

В настоящее время эксперты изъяли останки российской ракеты, которая прилетела в Святошинский район и проведут экспертизу, чтобы выяснить детали.

Клименко также уточнил, что сейчас известно о 8 погибших, в отношении 9 погибшей, как сообщалось ранее — это были остатки тел, которые тоже отдали на экспертизу, добавил, что из одной семьи могли погибнуть сразу два ребенка, это данные предварительные.

Около 200 спасателей, в том числе ГСЧС и «Киевская служба спасения», осуществляют поисковые и аварийно-спасательные работы в столице.

Самая сложная ситуация сложилась в Святошинском районе. Здесь Россия полностью уничтожила двухэтажный дом, также сильно поврежден многоэтажный дом. В настоящее время около 200 спасателей выполняют поисковые работы, разбирают завалы, ликвидируют последствия попадания на прилегающих к поврежденным домам территориях. В частности, убирают деревья, которые в результате ударов упали на автомобили, и прилегающую территорию, отметил директор Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук. Поделиться

Поисковые и аварийно-спасательные работы продолжаются в Святошинском, Голосеевском, Шевченковском, Соломенском, Оболонском и Деснянском районах, где зафиксированы повреждения и разрушения.

Как отметили в КГГА, в городе работает штаб по ликвидации последствий чрезвычайных происшествий, произошедших 24 апреля, и пункт поддержки пострадавших в результате вражеской атаки. Он расположен в специализированной школе I-III ступеней №96 им. О.К. Антоново.

К ликвидации последствий ночной атаки также привлечены 18 единиц техники и 33 работника ШЭУ.

Завтра, 25 апреля, в Киеве будет День траура в «память за жертвами массированной атаки врага на столицу», сообщил городской голова Кличко