Атака РФ по Киеву — поисково-спасательная операция продолжается

Предварительно в Киеве еще могут искать 10 человек под завалами, заявил руководитель МВД Игорь Клименко. Эта информация еще нуждается в уточнении, добавил он.
Главные тезисы
- В Киеве продолжается поисково-спасательная операция после атаки РФ, предварительно под завалами могут находиться еще 10 человек.
- Эксперты проводят экспертизу остатков российской ракеты в разных районах столицы, чтобы установить детали произошедшего.
- Около 200 спасателей привлечены к поисковым работам и ликвидации последствий попадания ракеты в Святошинском, Голосеевском и других районах.
В Киеве находят пострадавших под завалами
В настоящее время эксперты изъяли останки российской ракеты, которая прилетела в Святошинский район и проведут экспертизу, чтобы выяснить детали.
Клименко также уточнил, что сейчас известно о 8 погибших, в отношении 9 погибшей, как сообщалось ранее — это были остатки тел, которые тоже отдали на экспертизу, добавил, что из одной семьи могли погибнуть сразу два ребенка, это данные предварительные.
Около 200 спасателей, в том числе ГСЧС и «Киевская служба спасения», осуществляют поисковые и аварийно-спасательные работы в столице.
Поисковые и аварийно-спасательные работы продолжаются в Святошинском, Голосеевском, Шевченковском, Соломенском, Оболонском и Деснянском районах, где зафиксированы повреждения и разрушения.
Как отметили в КГГА, в городе работает штаб по ликвидации последствий чрезвычайных происшествий, произошедших 24 апреля, и пункт поддержки пострадавших в результате вражеской атаки. Он расположен в специализированной школе I-III ступеней №96 им. О.К. Антоново.
К ликвидации последствий ночной атаки также привлечены 18 единиц техники и 33 работника ШЭУ.
Завтра, 25 апреля, в Киеве будет День траура в «память за жертвами массированной атаки врага на столицу», сообщил городской голова Кличко
Пока известно о 8 погибших и 77 раненых из-за российской атаки.
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