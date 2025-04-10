Россия атаковала дронами Киев и Николаев — есть пострадавшие

В ночь на 10 апреля страна-агрессорка запустила по Украине ударные дроны. Под ударом врага оказались Киев и Николаев, ранены.

Атака дронов РФ: в Киеве и Николаеве есть пострадавшие

Ночью в воздушном пространстве Киева и на подступах к столице было зафиксировано 30 российских беспилотников, сообщает Киевская военная администрация.

Тревога продолжалась в течение 2 часов 2 минут (с 23:34 до 01:37) в связи с угрозой применения российских данных БПЛА, а также с 07:01 до 07:26 — в связи с угрозой применения баллистического вооружения.

Во время ночной дроновой атаки на подступах к Киеву и в воздушном пространстве столицы было зафиксировано 30 вражеских БПЛА. 16 — уничтожено. По имеющейся информации, остальные — потеряны или покинули воздушное пространство.

Киев после атаки дронов РФ

В результате атаки дронов и падения обломков сбитых воздушных целей в Голосеевском районе зафиксирован пожар на территории складского помещения, ликвидированный спасателями. Кроме того, в Дарницком районе произошло разрушение частного дома, также повреждены окна близлежащих домов и автомобили.

В Дарницком районе Киева две женщины пострадали в результате атаки российских ударных беспилотников ночью 10 апреля.

Одна из них имела острую реакцию на стресс, другая — множественные мелкие ранения правого предплечья. Пострадавшим оказали помощь на месте без госпитализации.

Николаев после атаки дронов РФ

В Николаеве — 10 пострадавших в результате ночной вражеской дроновой атаки. Трое из них госпитализированы с травмами. Поделиться

Во дворе пятиэтажки из-за падения обломков БПЛА занялась квартира, повреждены другие дома.

Спасатели эвакуировали маломобильную женщину, помощь оказали волонтеры Красного Креста.

В других локациях ликвидировано возгорание двух автомобилей и гаража. В одном из частных домов взрывной волной заблокирована мать с тремя детьми — все спасены.