Атака России на Киев — погиб мужчина
Категория
Украина
Дата публикации

Атака России на Киев — погиб мужчина

Виталий Кличко
Что известно об атаке России на Киев
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6 апреля в Дарницком районе столицы после ночной атаки российских оккупантов обнаружили тело погибшего мужчины.

Главные тезисы

  • ГСЧС подтвердила возникновение пожаров в Киеве в результате новой атаки.
  • Украинские спасатели продолжают бороться с последствиями воздушного нападения противника.

Что известно об атаке России на Киев

О последствиях нового воздушного нападения врага рассказали мэр города Виталий Кличко и пресс-служба Киевской ОВА.

По словам мэра, погибшего нашли на улице, рядом с эпицентром взрыва в Дарницком районе.

В настоящее время личность мужчины устанавливается.

В ОВА уточнили, что двое из трех пострадавших в больнице.

Как уже упоминалось ранее, утром 6 апреля армия РФ нанесла удар баллистикой по столице Украины, в результате чего вспыхнули масштабные пожары.

ГСЧС официально подтвердила, что в Дарницком районе вспыхнул огонь в нежилом здании.

Также было обнаружено разрушение здания и возгорание трех рядом припаркованных автомобилей. Пожар удалось потушить.

В Оболонском районе по одному адресу пожар возник в мебельном цехе с распространением пламени на еще одно складское здание. По другому — произошло частичное разрушение 3,4,5 этажа 5-этажного бизнес-центра.

Спасатели также добавили, что в Соломенском районе вспыхнул огонь на открытой территории отдельными ячейками и возгорание фасада складского здания.

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