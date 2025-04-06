Атака России на Киев — погиб мужчина

6 апреля в Дарницком районе столицы после ночной атаки российских оккупантов обнаружили тело погибшего мужчины.
Главные тезисы
- ГСЧС подтвердила возникновение пожаров в Киеве в результате новой атаки.
- Украинские спасатели продолжают бороться с последствиями воздушного нападения противника.
Что известно об атаке России на Киев
О последствиях нового воздушного нападения врага рассказали мэр города Виталий Кличко и пресс-служба Киевской ОВА.
По словам мэра, погибшего нашли на улице, рядом с эпицентром взрыва в Дарницком районе.
В настоящее время личность мужчины устанавливается.
В ОВА уточнили, что двое из трех пострадавших в больнице.
Как уже упоминалось ранее, утром 6 апреля армия РФ нанесла удар баллистикой по столице Украины, в результате чего вспыхнули масштабные пожары.
ГСЧС официально подтвердила, что в Дарницком районе вспыхнул огонь в нежилом здании.
Также было обнаружено разрушение здания и возгорание трех рядом припаркованных автомобилей. Пожар удалось потушить.
Спасатели также добавили, что в Соломенском районе вспыхнул огонь на открытой территории отдельными ячейками и возгорание фасада складского здания.
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