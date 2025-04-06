Силы ПВО уничтожили 13 ракет и 40 дронов во время массированной атаки РФ

В течение ночи 6 апреля 2025 года российские захватчики нанесли по мирным городам и селам Украины комбинированный удар ракетами воздушного, наземного, морского базирования и ударными БПЛА.
Главные тезисы
- Россия использовала для атаки 132 средства воздушного нападения.
- Под удары врага попали Киевская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская и Николаевская области.
Силы ПВО отчитались о результатах своей работы
По предварительным данным, радиотехническими войсками Воздушных Сил было обнаружено и осуществлено сопровождение 132 средств воздушного нападения противника — 23 ракеты разных типов и 109 ударных БПЛА (беспилотников-имитаторов других типов), в частности:
9 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ (пуски с самолетов Ту-95МС из воздушного пространства Саратовской обл. — РФ.);
8 крылатых ракет "Калибр" (пуски с акватории Черного моря);
6 баллистических ракет "Искандер-М" (район пусков Брянская обл. — РФ.);
109 ударных БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы других типов (районы пусков — Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Курск — РФ; Чауда — Крым).
Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 10.00 подтверждено уничтожение 53 воздушных целей:
6 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ;
6 крылатых ракет "Калибр";
1 баллистическую ракету "Искандер-М";
40 ударных БпЛА типа Shahed.
53 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий).
В результате вражеской атаки пострадали Киевщина, Сумщина, Харьковщина, Хмельнитчина, Черкасщина и Николаевщина.
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