Сили ППО знищили 13 ракет та 40 дронів під час масованої атаки РФ

Протягом ночі 6 квітня 2025 року російські загарбники завдали по мирним містам та селам України комбінованого удару ракетами повітряного, наземного, морського базування та ударними БпЛА.
Головні тези:
- Росія використала для атаки 132 засобів повітряного нападу.
- Під удари ворога потрапили Київщина, Сумщина, Харківщина, Хмельниччина, Черкащина та Миколаївщина.
Сили ППО відзвітували про результати своєї роботи
За попередніми даними, радіотехнічними військами Повітряних Сил було виявлено та здійснено супровід 132 засобів повітряного нападу противника — 23 ракети різних типів та 109 ударних БпЛА (безпілотників-імітаторів інших типів), зокрема:
9 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ (пуски з літаків Ту-95МС із повітряного простору Саратовської обл. — рф.);
8 крилатих ракет "Калібр" (пуски з акваторії Чорного моря);
6 балістичних ракет "Іскандер-М" (район пусків Брянська обл. — рф.);
109 ударних БпЛА типу Shahed та дрони-імітатори інших типів (райони пусків — Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, Курськ — рф; Чауда — Крим).
Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 10.00 підтверджено збиття 53 повітряних цілей:
6 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ;
6 крилатих ракет "Калібр";
1 балістичну ракету "Іскандер-М";
40 ударних БпЛА типу Shahed.
53 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Сумщина, Харківщина, Хмельниччина, Черкащина та Миколаївщина.
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