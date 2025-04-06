Пані посол США згадала у своїй заяві Росію після докорів Зеленського

Пані посол США в Україні Бріджит Брінк згадала у своєму новому дописі країну-агресорку Росію, реагуючи на масований удар ракетами по Києву та атаки на інші міста.

Брінк взяла до уваги зауваження Зеленського

Американська дипломатка вирішила прокоментувати нову масовану атаку РФ на Україну.

Пані посол США звернула увагу на те, що "Київ і вся Україна залишаються під ударом балістичних і крилатих ракет з боку Росії".

Гучні вибухи в столиці та повідомлення про атаки в багатьох містах, — йдеться в повідомленні Бріджит Брінк. Поширити

As of 6:30 am, Kyiv and the rest of Ukraine remain under a ballistic and cruise missile attack from Russia. Loud explosions in the capital and reports of attacks in multiple cities. pic.twitter.com/yzzOvr9r5B — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) April 6, 2025

Що важливо розуміти, у увечері 4 квітня російська армія ударила балістичною ракетою по житловому кварталу Кривого Рогу, внаслідок чого загинули щонайменше 18 осіб, серед яких дев’ять дітей.

Після цього американська дипломатка заявила, що її "жахає" удар по Кривому Рогу, не згадавши в повідомленні Росію.

На цьому тлі український лідер Володимир Зеленський відверто зізнався, що "неприємно" здивований реакцією посольства США на ракетний удар Росії по Кривому Рогу.