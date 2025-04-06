Пані посол США згадала у своїй заяві Росію після докорів Зеленського
Категорія
Україна
Дата публікації

Пані посол США згадала у своїй заяві Росію після докорів Зеленського

Брінк взяла до уваги зауваження Зеленського
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Джерело:  online.ua

Пані посол США в Україні Бріджит Брінк згадала у своєму новому дописі країну-агресорку Росію, реагуючи на масований удар ракетами по Києву та атаки на інші міста.

Головні тези:

  • Пані посол США не проігнорували докори Володимира Зеленського.
  • Зеленський закликав Штати називати речі своїми іменами, щоб світ знав правду про війну, яку Росія веде проти України.

Брінк взяла до уваги зауваження Зеленського

Американська дипломатка вирішила прокоментувати нову масовану атаку РФ на Україну.

Пані посол США звернула увагу на те, що "Київ і вся Україна залишаються під ударом балістичних і крилатих ракет з боку Росії".

Гучні вибухи в столиці та повідомлення про атаки в багатьох містах, — йдеться в повідомленні Бріджит Брінк.

Що важливо розуміти, у увечері 4 квітня російська армія ударила балістичною ракетою по житловому кварталу Кривого Рогу, внаслідок чого загинули щонайменше 18 осіб, серед яких дев’ять дітей.

Після цього американська дипломатка заявила, що її "жахає" удар по Кривому Рогу, не згадавши в повідомленні Росію.

На цьому тлі український лідер Володимир Зеленський відверто зізнався, що "неприємно" здивований реакцією посольства США на ракетний удар Росії по Кривому Рогу.

На жаль, неприємно дивує реакція Посольства Америки: така сильна країна, такий сильний народ — і така слабка реакція. Навіть слово “російська” бояться сказати, говорячи про ракету, що вбила дітей.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

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