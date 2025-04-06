Пані посол США згадала у своїй заяві Росію після докорів Зеленського

Пані посол США в Україні Бріджит Брінк згадала у своєму новому дописі країну-агресорку Росію, реагуючи на масований удар ракетами по Києву та атаки на інші міста.
Головні тези:
- Пані посол США не проігнорували докори Володимира Зеленського.
- Зеленський закликав Штати називати речі своїми іменами, щоб світ знав правду про війну, яку Росія веде проти України.
Брінк взяла до уваги зауваження Зеленського
Американська дипломатка вирішила прокоментувати нову масовану атаку РФ на Україну.
Пані посол США звернула увагу на те, що "Київ і вся Україна залишаються під ударом балістичних і крилатих ракет з боку Росії".
Що важливо розуміти, у увечері 4 квітня російська армія ударила балістичною ракетою по житловому кварталу Кривого Рогу, внаслідок чого загинули щонайменше 18 осіб, серед яких дев’ять дітей.
Після цього американська дипломатка заявила, що її "жахає" удар по Кривому Рогу, не згадавши в повідомленні Росію.
На цьому тлі український лідер Володимир Зеленський відверто зізнався, що "неприємно" здивований реакцією посольства США на ракетний удар Росії по Кривому Рогу.
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