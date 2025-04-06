Госпожа посол США вспомнила в своем заявлении Россию после упреков Зеленского
Категория
Украина
Дата публикации

Госпожа посол США вспомнила в своем заявлении Россию после упреков Зеленского

Бринк приняла во внимание замечания Зеленского
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк вспомнила в своем новом сообщении страну-агрессорку Россию, реагируя на массированный удар ракетами по Киеву и атаки на другие города.

Главные тезисы

  • Посол США не проигнорировали упреки Владимира Зеленского.
  • Зеленский призвал Штаты называть вещи своими именами, чтобы мир знал правду о войне, которую Россия ведет против Украины.

Бринк приняла во внимание замечания Зеленского

Американская дипломат решила прокомментировать новую массированную атаку РФ на Украину.

Госпожа посол США обратила внимание на то, что "Киев и вся Украина остаются под ударом баллистических и крылатых ракет со стороны России".

Громкие взрывы в столице и сообщения об атаках во многих городах, — сказано в сообщении Бриджит Бринк.

Что важно понимать, вечером 4 апреля российская армия ударила баллистической ракетой по жилому кварталу Кривого Рога, в результате чего погибли по меньшей мере 18 человек, среди которых девять детей.

После этого американская дипломатка заявила, что ее "ужасает" удар по Кривому Рогу, не упомянув в сообщении Россию.

На этом фоне украинский лидер Владимир Зеленский откровенно признался, что "неприятно" удивлен реакцией посольства США на ракетный удар России по Кривому Рогу.

К сожалению, неприятно удивляет реакция Посольства Америки: такая сильная страна, такой сильный народ — и такая слабая реакция. Даже слово "российская" боятся сказать, говоря о ракете, убившей детей.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия атаковала Киев баллистикой — фото и видео последствий
Что известно о новой атаке РФ на Киев
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Генштаб ВСУ сообщает об обострении ситуации на фронте
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Макрон и Стармер заявили о значительном прогрессе в вопросе защиты Украины
Правительство Великобритании
Что известно о переговорах Стармера и Макрона

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?