Госпожа посол США вспомнила в своем заявлении Россию после упреков Зеленского

Госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк вспомнила в своем новом сообщении страну-агрессорку Россию, реагируя на массированный удар ракетами по Киеву и атаки на другие города.
Главные тезисы
- Посол США не проигнорировали упреки Владимира Зеленского.
- Зеленский призвал Штаты называть вещи своими именами, чтобы мир знал правду о войне, которую Россия ведет против Украины.
Бринк приняла во внимание замечания Зеленского
Американская дипломат решила прокомментировать новую массированную атаку РФ на Украину.
Госпожа посол США обратила внимание на то, что "Киев и вся Украина остаются под ударом баллистических и крылатых ракет со стороны России".
Что важно понимать, вечером 4 апреля российская армия ударила баллистической ракетой по жилому кварталу Кривого Рога, в результате чего погибли по меньшей мере 18 человек, среди которых девять детей.
После этого американская дипломатка заявила, что ее "ужасает" удар по Кривому Рогу, не упомянув в сообщении Россию.
На этом фоне украинский лидер Владимир Зеленский откровенно признался, что "неприятно" удивлен реакцией посольства США на ракетный удар России по Кривому Рогу.
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