Госпожа посол США вспомнила в своем заявлении Россию после упреков Зеленского

Госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк вспомнила в своем новом сообщении страну-агрессорку Россию, реагируя на массированный удар ракетами по Киеву и атаки на другие города.

Бринк приняла во внимание замечания Зеленского

Американская дипломат решила прокомментировать новую массированную атаку РФ на Украину.

Госпожа посол США обратила внимание на то, что "Киев и вся Украина остаются под ударом баллистических и крылатых ракет со стороны России".

Громкие взрывы в столице и сообщения об атаках во многих городах, — сказано в сообщении Бриджит Бринк. Поделиться

As of 6:30 am, Kyiv and the rest of Ukraine remain under a ballistic and cruise missile attack from Russia. Loud explosions in the capital and reports of attacks in multiple cities. pic.twitter.com/yzzOvr9r5B — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) April 6, 2025

Что важно понимать, вечером 4 апреля российская армия ударила баллистической ракетой по жилому кварталу Кривого Рога, в результате чего погибли по меньшей мере 18 человек, среди которых девять детей.

После этого американская дипломатка заявила, что ее "ужасает" удар по Кривому Рогу, не упомянув в сообщении Россию.

На этом фоне украинский лидер Владимир Зеленский откровенно признался, что "неприятно" удивлен реакцией посольства США на ракетный удар России по Кривому Рогу.