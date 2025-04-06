Атака Росії на Київ — загинув чоловік
Категорія
Україна
Дата публікації

Атака Росії на Київ — загинув чоловік

Віталій Кличко
Що відомо про атаку Росії на Київ

6 квітня у Дарницькому районі столиці після нічної атаки російських окупантів виявили тіло загиблого чоловіка.

Головні тези:

  • ДСНС підтвердила виникнення пожеж у Києві в результаті нової атаки.
  • Українські рятувальники продовжують боротися з наслідками повітряного нападу ворога.

Що відомо про атаку Росії на Київ

Про наслідки нового повітряного нападу ворога розповіли мер міста Віталій Кличко та пресслужба Київської ОВА.

За словами міського голови, загиблого знайшли на вулиці, поруч з епіцентром вибуху у Дарницькому районі.

Наразі особу чоловіка встановлюють.

В ОВА уточнили, що двоє з трьох постраждалих — у лікарні.

Як уже згадувалося раніше, вранці 6 квітня армія РФ завдала удару балістикою по столиці України, внаслідок чого спалахнули масштабні пожежі.

ДСНС офіційно підтвердила, що у Дарницькому районі спалахнув вогонь у нежитловій будівлі.

Також було виявлено руйнування будівлі та загоряння трьох поруч припаркованих автомобілів. Пожежу вдалося приборкати.

В Оболонському районі за однією адресою пожежа виникла у меблевому цеху з розповсюдженням полумʼя на ще одну складську будівлю. За іншою — сталось часткове руйнування 3,4,5 поверхів 5-поверхового бізнес-центру.

Рятувальники також додали, що у Соломʼянському районі спалахнув вогонь на відкритій території окремими осередками та займання фасаду складської будівлі.

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