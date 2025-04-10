Росія атакувала дронами Київ і Миколаїв — є постраждалі

У ніч проти 10 квітня країна-агресорка запустила по Україні ударні дрони. Під ударом ворога опинилися Київ та Миколаїв, є поранені.
Головні тези:
- Російські дрони атакували Київ та Миколаїв у ніч проти 10 квітня, що призвело до постраждалих та матеріальних збитків.
- У Києві зафіксовано 30 російських безпілотників, з яких було знищено 16. Також під час нападу сталася пожежа та руйнування будинків.
- У Миколаєві 10 осіб постраждали внаслідок дронової атаки, троє з них госпіталізовані. Локації зазнали матеріальних збитків та пожеж.
Атака дронів РФ: у Києві та Миколаєві є постраждалі
Вночі у повітряному просторі Києва та на підступах до столиці були зафіксовані 30 російських безпілотників, повідомляє Київська міська військова адміністрація.
Тривога тривала протягом 2 годин 2 хвилин (з 23:34 до 01:37) у звʼязку із загрозою застосування російських уданих БПЛА, а також з 07:01 до 07:26 — у звʼязку із загрозою застосування балістичного озброєння.
Під час нічної дронової атаки на підступах до Києва та в повітряному просторі столиці було зафіксовано 30 ворожих БпЛА. 16 — знищено. За наявною інформацію, решта — втрачені або покинули повітряний простір.
Внаслідок атаки дронів та падіння уламків збитих повітряних цілей у Голосіївському районі зафіксована пожежа на території складського приміщення, яку ліквідували рятувальники. Окрім цього, у Дарницькому районі сталося руйнування приватного будинку, також пошкоджені вікна прилеглих будинків та автомобілі.
У Дарницькому районі Києва дві жінки постраждали внаслідок атаки російських ударних безпілотників вночі 10 квітня.
Одна з них мала гостру реакцію на стрес, інша — множинні дрібні поранення правого передпліччя. Постраждалим надали допомогу на місці, без госпіталізації.
У дворі п’ятиповерхівки через падіння уламків БпЛА зайнялася квартира, пошкоджено інші помешкання.
Рятувальники евакуювали маломобільну жінку, допомогу надали волонтери Червоного Хреста.
В інших локаціях ліквідовано займання двох авто й гаража. В одному з приватних будинків вибуховою хвилею заблоковано матір із трьома дітьми — усіх врятовано.
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