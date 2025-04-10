Росія атакувала дронами Київ і Миколаїв — є постраждалі

У ніч проти 10 квітня країна-агресорка запустила по Україні ударні дрони. Під ударом ворога опинилися Київ та Миколаїв, є поранені.

Атака дронів РФ: у Києві та Миколаєві є постраждалі

Вночі у повітряному просторі Києва та на підступах до столиці були зафіксовані 30 російських безпілотників, повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Тривога тривала протягом 2 годин 2 хвилин (з 23:34 до 01:37) у звʼязку із загрозою застосування російських уданих БПЛА, а також з 07:01 до 07:26 — у звʼязку із загрозою застосування балістичного озброєння.

Під час нічної дронової атаки на підступах до Києва та в повітряному просторі столиці було зафіксовано 30 ворожих БпЛА. 16 — знищено. За наявною інформацію, решта — втрачені або покинули повітряний простір.

Київ після атаки дронів РФ

Внаслідок атаки дронів та падіння уламків збитих повітряних цілей у Голосіївському районі зафіксована пожежа на території складського приміщення, яку ліквідували рятувальники. Окрім цього, у Дарницькому районі сталося руйнування приватного будинку, також пошкоджені вікна прилеглих будинків та автомобілі.

У Дарницькому районі Києва дві жінки постраждали внаслідок атаки російських ударних безпілотників вночі 10 квітня.

Одна з них мала гостру реакцію на стрес, інша — множинні дрібні поранення правого передпліччя. Постраждалим надали допомогу на місці, без госпіталізації.

Миколаїв після атаки дронів РФ

У Миколаєві — 10 постраждалих внаслідок нічної ворожої дронової атаки. Троє з них госпіталізовані з травмами. Поширити

У дворі п’ятиповерхівки через падіння уламків БпЛА зайнялася квартира, пошкоджено інші помешкання.

Рятувальники евакуювали маломобільну жінку, допомогу надали волонтери Червоного Хреста.

В інших локаціях ліквідовано займання двох авто й гаража. В одному з приватних будинків вибуховою хвилею заблоковано матір із трьома дітьми — усіх врятовано.