Атака РФ по Києву — пошуково-рятувальна операція продовжується

Попередньо, у Києві ще можуть шукати 10 людей під завалами, заявив керівник МВС Ігор Клименко. Ця інформація ще потребує уточнення, додав він.
Головні тези:
- У Києві триває пошуково-рятувальна операція після атаки РФ, під завалами можуть бути 10 людей.
- Експерти проводять експертизу решток російської ракети у Святошинському районі.
- Близько 200 рятувальників здійснюють пошукові та аварійно-рятувальні роботи у Святошинському, Голосіївському та інших районах столиці.
У Києві знаходять постраждалих під завалами
Наразі експерти вилучили рештки російської ракети, яка прилетіла у Святошинський район та проведуть експертизу, щоб з'ясувати деталі.
Клименко також уточнив, що нині відомо про 8 загиблих, щодо 9 загиблої, як повідомлялось раніше — це були рештки тіл, які теж віддали на експертизу. Міністр додав, що з однієї сім'ї могли загинути одразу дві дитини, це дані попередні.
Близько 200 рятувальників, зокрема ДСНС та «Київської служби порятунку», здійснюють пошукові та аварійно-рятувальні роботи у столиці.
Пошукові та аварійно-рятувальні роботи тривають у Святошинському, Голосіївському, Шевченківському, Солом’янському, Оболонському та Деснянському районах, у яких зафіксовані пошкодження та руйнування.
Як зазначили в КМДА, в місті працює штаб із ліквідації наслідків надзвичайних подій, що сталися 24 квітня, та пункт підтримки постраждалих внаслідок ворожої атаки. Він розміщений у спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 96 ім. О.К. Антонова.
До ліквідації наслідків нічної атаки також залучено 18 одиниць техніки та 33 працівники ШЕУ.
Завтра, 25 квітня, у Києві буде День жалоби в «памʼять за жертвами масованої атаки ворога на столицю», повідомив міський голова Кличко
Наразі відомо про 8 загиблих та 77 поранених через російську атаку.
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