Атака РФ по Києву — пошуково-рятувальна операція продовжується

Попередньо, у Києві ще можуть шукати 10 людей під завалами, заявив керівник МВС Ігор Клименко. Ця інформація ще потребує уточнення, додав він.

У Києві знаходять постраждалих під завалами

Наразі експерти вилучили рештки російської ракети, яка прилетіла у Святошинський район та проведуть експертизу, щоб з'ясувати деталі.

Клименко також уточнив, що нині відомо про 8 загиблих, щодо 9 загиблої, як повідомлялось раніше — це були рештки тіл, які теж віддали на експертизу. Міністр додав, що з однієї сім'ї могли загинути одразу дві дитини, це дані попередні.

Близько 200 рятувальників, зокрема ДСНС та «Київської служби порятунку», здійснюють пошукові та аварійно-рятувальні роботи у столиці.

Найскладніша ситуація склалась у Святошинському районі. Тут Росія повністю знищила двоповерховий будинок, також сильно пошкоджений багатоповерховий будинок. Наразі близько 200 рятувальників виконують пошукові роботи, розбирають завали, ліквідовують наслідки влучання на прилеглих до пошкоджених будинків територіях. Зокрема, прибирають дерева, що внаслідок ударів впали на автомобілі, та прилеглу територію, — зазначив директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук. Поширити

Пошукові та аварійно-рятувальні роботи тривають у Святошинському, Голосіївському, Шевченківському, Солом’янському, Оболонському та Деснянському районах, у яких зафіксовані пошкодження та руйнування.

Як зазначили в КМДА, в місті працює штаб із ліквідації наслідків надзвичайних подій, що сталися 24 квітня, та пункт підтримки постраждалих внаслідок ворожої атаки. Він розміщений у спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 96 ім. О.К. Антонова.

До ліквідації наслідків нічної атаки також залучено 18 одиниць техніки та 33 працівники ШЕУ.

Завтра, 25 квітня, у Києві буде День жалоби в «памʼять за жертвами масованої атаки ворога на столицю», повідомив міський голова Кличко