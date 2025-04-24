Росія масовано атакувала Київ — є загиблі, понад 70 поранених
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія масовано атакувала Київ — є загиблі, понад 70 поранених

Ігор Клименко
Київ
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У ніч на 24 квітня рятувальники ДСНС ліквідовували близько 40 осередків займання, які виникли після ворожих ударів по Києву. У Святошинському районі триває розбір завалів будинку, шукають двох дітей. Кількість постраждалих перевищила 70, дев'ятеро людей загинули.

Головні тези:

  • Росія масовано атакувала Київ у ніч на 24 квітня: понад 70 поранених та 9 загиблих осіб.
  • Для допомоги постраждалим викликані психологи ДСНС та поліції для підтримки у подоланні психологічних травм.
  • Місцеві влади та екстрені служби докладають зусиль для рятування людей та надання медичної допомоги унаслідок атаки Росії.

Росія атакувала Київ ракетами і дронами: є жертви

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що під масованим комбінованим ударом Росії були Київ та область, Житомирщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Полтавщина, Хмельниччина, Сумщина та Запоріжжя.

Найбільше, за словами Клименка, постраждав Київ: рятувальники працювали на 13 локаціях. Трагічні наслідки в Святошинському районі. Там ще триває розбір завалів зруйнованого будинку. Залучені інженерні сили, верхолази ДСНС, пошукові собаки.

З-під руїн чути телефонні дзвінки — пошуки триватимуть, доки не переконаються, що вже дістали всіх. Є інформація про двох дітей, яких досі не можуть знайти на місці події.

Ігор Клименко

Ігор Клименко

Міністр внутрішніх справ України

Також поліцейські обходять квартири у найближчих будинках, перевіряють стан людей.

Загалом, за словами Клименка, у Києві станом на 7:30 зафіксовано 9 загиблих внаслідок російського удару. Ще понад 70 зазнали різних травм. На місцях роботи екстрених служб встановлені обмеження.

Київ після атаки РФ

На кожній локації, де постраждали люди, залучені психологи ДСНС та поліції. Важливо допомогти постраждалим пережити гостру фазу та в потрібний момент виявити психологічну травму, яка потребує подальшого лікування.

Київ після атаки РФ

Мер столиці Віталій Кличко уточнив, що станом на 9.02 у лікарнях після ворожої атаки перебуває 31 людина.

Щодо загиблих — остаточна інформація уточнюється.

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