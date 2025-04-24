Россия массированно атаковала Киев — есть погибшие, более 70 раненых

В ночь на 24 апреля спасатели ГСЧС ликвидировали около 40 очагов возгорания, возникших после вражеских ударов по Киеву. В Святошинском районе продолжается разбор завалов дома, ищут двоих детей. Число пострадавших превысило 70, девять человек погибли.
Главные тезисы
- Более 70 человек получили ранения, 9 погибли в результате массированной атаки России на Киев.
- Местные власти и экстренные службы активно участвуют в спасении людей и предоставлении медицинской помощи.
- Спасатели и психологи ГСЧС и полиции призваны обеспечить поддержку пострадавшим в преодолении психологических травм.
Россия атаковала Киев ракетами и дронами: есть жертвы
Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что под массированным комбинированным ударом России находились Киев и область, Житомирщина, Днепропетровщина, Харьковщина, Полтавщина, Хмельнитчина, Сумщина и Запорожье.
Больше всего, по словам Клименко, пострадал Киев: спасатели работали на 13 локациях. Трагические последствия в Святошинском районе. Там еще идет разбор завалов разрушенного дома. Вовлечены инженерные силы, верхолазы ГСЧС, поисковые собаки.
Также полицейские обходят квартиры в ближайших домах, проверяют состояние людей.
В целом, по словам Клименко, в Киеве по состоянию на 7:30 зафиксировано 9 погибших в результате российского удара. Еще более 70 получили различные травмы. На местах работы экстренных служб установлены ограничения.
На каждой локации, где пострадали люди, привлечены психологи ГСЧС и полиции. Важно помочь пострадавшим пережить острую фазу и в нужный момент выявить психологическую травму, требующую дальнейшего лечения.
Мэр столицы Виталий Кличко уточнил, что по состоянию на 9:02 в больницах после вражеской атаки находится 31 человек.
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