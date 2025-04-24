Россия массированно атаковала Киев — есть погибшие, более 70 раненых
Категория
Украина
Дата публикации

Россия массированно атаковала Киев — есть погибшие, более 70 раненых

Игорь Клименко
Киев
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В ночь на 24 апреля спасатели ГСЧС ликвидировали около 40 очагов возгорания, возникших после вражеских ударов по Киеву. В Святошинском районе продолжается разбор завалов дома, ищут двоих детей. Число пострадавших превысило 70, девять человек погибли.

Главные тезисы

  • Более 70 человек получили ранения, 9 погибли в результате массированной атаки России на Киев.
  • Местные власти и экстренные службы активно участвуют в спасении людей и предоставлении медицинской помощи.
  • Спасатели и психологи ГСЧС и полиции призваны обеспечить поддержку пострадавшим в преодолении психологических травм.

Россия атаковала Киев ракетами и дронами: есть жертвы

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что под массированным комбинированным ударом России находились Киев и область, Житомирщина, Днепропетровщина, Харьковщина, Полтавщина, Хмельнитчина, Сумщина и Запорожье.

Больше всего, по словам Клименко, пострадал Киев: спасатели работали на 13 локациях. Трагические последствия в Святошинском районе. Там еще идет разбор завалов разрушенного дома. Вовлечены инженерные силы, верхолазы ГСЧС, поисковые собаки.

Из-под руин слышны телефонные звонки — поиски будут продолжаться, пока не убедятся, что уже получили всех. Есть информация о двух детях, которых до сих пор не могут найти на месте происшествия.

Игорь Клименко

Игорь Клименко

Министр внутренних дел Украины

Также полицейские обходят квартиры в ближайших домах, проверяют состояние людей.

В целом, по словам Клименко, в Киеве по состоянию на 7:30 зафиксировано 9 погибших в результате российского удара. Еще более 70 получили различные травмы. На местах работы экстренных служб установлены ограничения.

Киев после атаки РФ

На каждой локации, где пострадали люди, привлечены психологи ГСЧС и полиции. Важно помочь пострадавшим пережить острую фазу и в нужный момент выявить психологическую травму, требующую дальнейшего лечения.

Киев после атаки РФ

Мэр столицы Виталий Кличко уточнил, что по состоянию на 9:02 в больницах после вражеской атаки находится 31 человек.

По поводу погибших — окончательная информация уточняется.

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