Атака России на Днепропетровщину — погиб гражданский

Российские захватчики продолжают терроризировать мирные украинские города и села. Под удары врага снова попал Днепр: сообщается о гибели одного человека. Также указано, что в области повреждены предприятие, жилые дома, автомобили, горел ресторанный комплекс.
Главные тезисы
- Вечером 29 апреля российские кафиры массированно ударили по Днепру беспилотниками.
- В городе и области много повреждений, бушевали пожары.
Что известно о последствиях атаки России на Днепропетровщину
О ситуации в регионе рассказал глава ОВА Сергей Лысак.
По его словам, это была сложная ночь для Днепра.
Кроме того, указано, что в областном центре больше всего разрушений зафиксировали в частном секторе, в городе бушевали пожары.
Российские захватчики уничтожили по меньшей мере один дом местных жителей, еще несколько — повреждены. Также в результате атаки врага пострадало предприятие, изуродовано бюро ритуальных услуг и легковушка.
Кроме того, сообщается, что 29 апреля солдаты наносили удары дронами-камикадзе по Мировской и Покровской общинах Никопольского района.
Уже утром они ударили из РСЗО "Град" по Никополю и Марганецкой общине.
Силам ПВО удалось уничтожить 9 БПЛА над регионом во время воздушного боя.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-