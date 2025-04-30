Атака России на Днепропетровщину — погиб гражданский
Категория
Украина
Дата публикации

Атака России на Днепропетровщину — погиб гражданский

Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
Что известно о последствиях атаки России на Днепропетровщину
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Российские захватчики продолжают терроризировать мирные украинские города и села. Под удары врага снова попал Днепр: сообщается о гибели одного человека. Также указано, что в области повреждены предприятие, жилые дома, автомобили, горел ресторанный комплекс.

Главные тезисы

  • Вечером 29 апреля российские кафиры массированно ударили по Днепру беспилотниками.
  • В городе и области много повреждений, бушевали пожары.

Что известно о последствиях атаки России на Днепропетровщину

О ситуации в регионе рассказал глава ОВА Сергей Лысак.

По его словам, это была сложная ночь для Днепра.

В результате массированной шахедной атаки по городу погиб 53-летний мужчина. Соболезнование родным и близким. 78-летний местный житель получил ранение.

Сергей Лысак

Сергей Лысак

Глава Днепропетровской ОВА

Кроме того, указано, что в областном центре больше всего разрушений зафиксировали в частном секторе, в городе бушевали пожары.

Российские захватчики уничтожили по меньшей мере один дом местных жителей, еще несколько — повреждены. Также в результате атаки врага пострадало предприятие, изуродовано бюро ритуальных услуг и легковушка.

Кроме того, сообщается, что 29 апреля солдаты наносили удары дронами-камикадзе по Мировской и Покровской общинах Никопольского района.

Уже утром они ударили из РСЗО "Град" по Никополю и Марганецкой общине.

Силам ПВО удалось уничтожить 9 БПЛА над регионом во время воздушного боя.

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