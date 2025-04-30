Украинские воины поразили 15 районов сосредоточения армии РФ

Генштаб ВСУ отчитывается о новых достижениях защитников Украины. Так, за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 15 районов сосредоточения личного состава и техники, два пункта управления, четыре артиллерийских средства и средство РЭБ солдат РФ.
Главные тезисы
- Начался 1162-й день широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины.
- За прошедшие сутки зафиксировано 177 боевых столкновений.
Потери армии РФ по состоянию на 30 апреля 2025 года
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 30.04.25 ориентировочно составили:
личного состава – около 951 960 (+1 100) человек,
танков – 10 729 (+1) ед,
боевых бронированных машин – 22 353 (+1) ед,
артиллерийских систем – 27 091 (+11) ед,
РСЗО – 1 374 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 34 289 (+112) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 46 611 (+179) ед,
специальной техники – 3 869 (+9) ед.
Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что 29 апреля российские захватчики нанесли по позициям украинских воинов и населенным пунктам 91 авиационный удар, сбросив 179 КАБ.
Более того, враг совершил почти 5900 обстрелов, из них 95 — из реактивных систем залпового огня, а для атак использовал 3186 дронов-камикадзе.
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