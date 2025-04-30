Украинские воины поразили 15 районов сосредоточения армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские воины поразили 15 районов сосредоточения армии РФ

Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 30 апреля 2025 года
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Генштаб ВСУ отчитывается о новых достижениях защитников Украины. Так, за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 15 районов сосредоточения личного состава и техники, два пункта управления, четыре артиллерийских средства и средство РЭБ солдат РФ.

Главные тезисы

  • Начался 1162-й день широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины.
  • За прошедшие сутки зафиксировано 177 боевых столкновений.

Потери армии РФ по состоянию на 30 апреля 2025 года

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 30.04.25 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 951 960 (+1 100) человек,

  • танков – 10 729 (+1) ед,

  • боевых бронированных машин – 22 353 (+1) ед,

  • артиллерийских систем – 27 091 (+11) ед,

  • РСЗО – 1 374 (+1) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 34 289 (+112) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн - 46 611 (+179) ед,

  • специальной техники – 3 869 (+9) ед.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что 29 апреля российские захватчики нанесли по позициям украинских воинов и населенным пунктам 91 авиационный удар, сбросив 179 КАБ.

Более того, враг совершил почти 5900 обстрелов, из них 95 — из реактивных систем залпового огня, а для атак использовал 3186 дронов-камикадзе.

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