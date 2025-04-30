Українські воїни уразили 15 районів зосередження армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські воїни уразили 15 районів зосередження армії РФ

Генштаб ЗСУ
танк

Генштаб ЗСУ звітує про нові досягнення захисників України. Так, протягом минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 15 районів зосередження особового складу та техніки, два пункти управління, чотири артилерійські засоби та засіб РЕБ солдатів РФ.

Головні тези:

  • Розпочався 1162 день широкомасштабної збройної агресії Росії проти України.
  • Протягом минулої доби зафіксовано 177 бойових зіткнень.

Втрати армії РФ станом на 30 квітня 2025 року

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 30.04.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 951 960 (+1 100) осіб,

  • танків — 10 729 (+1) од,

  • бойових броньованих машин — 22 353 (+1) од,

  • артилерійських систем — 27 091 (+11) од,

  • РСЗВ — 1 374 (+1) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 34 289 (+112) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 46 611 (+179) од,

  • спеціальної техніки — 3 869 (+9) од.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що 29 квітня російські загарбники завдали по позиціях українських воїнів та населених пунктах 91 авіаційного удару, скинувши 179 КАБ.

Ба більше, ворог здійснив майже 5900 обстрілів, з них 95 — із реактивних систем залпового вогню, а для атак використав 3186 дронів-камікадзе.

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