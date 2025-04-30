Атака Росії на Дніпропетровщину — загинув цивільний

Російські загарбники продовжують тероризувати мирні українські міста та села. Під удари ворога знову потрапило Дніпро: повідомляється про загибель однієї людини. Також вказано, що в області пошкоджено підприємство, житлові будинки, автомобілі, горів ресторанний комплекс.

Що відомо про наслідки атаки Росії на Дніпропетровщини

Про ситуацію в регіоні розповів очільник ОВА Сергій Лисак.

За його словами, це була складна ніч для Дніпра.

Внаслідок масованої шахедної атаки по місту загинув 53-річний чоловік. Співчуття рідним та близьким. 78-річний місцевий житель отримав поранення. Сергій Лисак Глава Дніпропетровської ОВА

Окрім того, вказано, що в обласному центрі найбільше руйнувань зафіксували у приватному секторі, у місті вирували пожежі. Вогонь уже вдалося приборкати.

Російські загарбники знищили щонайменше одну оселю місцевих мешканців, ще кілька — потрощені. Також внаслідок атаки ворога постраждало підприємство, понівечені бюро ритуальних послуг і легковик.

Окрім того, повідомляється, що ввечері 29 квітня солдати завдавали ударів дронами-камікадзе по Мирівській та Покровській громадах Нікопольського району.

Уже вранці вони вдарили з РСЗВ "Град" по Нікополю та Марганецькій громаді.