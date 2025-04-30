Атака Росії на Дніпропетровщину — загинув цивільний

Російські загарбники продовжують тероризувати мирні українські міста та села. Під удари ворога знову потрапило Дніпро: повідомляється про загибель однієї людини. Також вказано, що в області пошкоджено підприємство, житлові будинки, автомобілі, горів ресторанний комплекс.
Головні тези:
- Увечері 29 квітня російські окупанти масовано вдарили по Дніпру безпілотниками.
- У місті та області багато пошкоджень, вирували пожежі.
Що відомо про наслідки атаки Росії на Дніпропетровщини
Про ситуацію в регіоні розповів очільник ОВА Сергій Лисак.
За його словами, це була складна ніч для Дніпра.
Окрім того, вказано, що в обласному центрі найбільше руйнувань зафіксували у приватному секторі, у місті вирували пожежі. Вогонь уже вдалося приборкати.
Російські загарбники знищили щонайменше одну оселю місцевих мешканців, ще кілька — потрощені. Також внаслідок атаки ворога постраждало підприємство, понівечені бюро ритуальних послуг і легковик.
Окрім того, повідомляється, що ввечері 29 квітня солдати завдавали ударів дронами-камікадзе по Мирівській та Покровській громадах Нікопольського району.
Уже вранці вони вдарили з РСЗВ "Град" по Нікополю та Марганецькій громаді.
Силам ППО вдалося знищити 9 БпЛА над регіоном під час повітряного бою.
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