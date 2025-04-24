Россия в ночь на 24 апреля выпустила по Украине 70 ракет разных типов и 145 дронов. Основным направлением удара врага стал Киев.

ПВО сбила 48 ракет и 64 шахеда РФ

Всего Роси за ночь выпустила по Украине 215 воздушных целей, а именно:

11 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 (районы пусков — Брянская, Воронежская, Курская области.);

37 крылатых ракет Х-101 из стратегических бомбардировщиков Ту-95мс (район пусков — Саратовская область);

6 крылатых ракет "Искандер-К" (район пусков — Донецкая область);

12 крылатых ракет "Калибр" (из акватории Черного моря);

4 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 из самолетов тактической авиации (район пусков — Белгородская область);

145 ударных дронов Shahed и дронов-имитаторов разных типов (из Брянска, Миллерово, Курска, Приморско-Ахтарская тамиса Чауда в Крыму).

Как отметили Воздушные силы ВСУ, основным направлением удара врага в эту ночь был Киев.

Отчет ПВО

Силы противовоздушной обороны сбили:

48 ракет (7 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23, 31 крылатая ракета Х-101, 6 крылатых ракет "Калибр", 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69),

64 "Шахеды".

Еще 68 вражеских беспилотников-имитаторов локационно утрачены (без негативных последствий).

Атаку отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭС и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

В отражении атаки активное участие принимала авиация, в частности, пилоты истребителей F-16 и Mirage. На счету украинских пилотов десятки сбитых воздушных целей. Поделиться

В ночь на 24 апреля Россия нанесла массированный удар по Украине. Под обстрелом оказались Киев, Харьков, а также области Днепропетровская, Житомирская, Полтавская, Хмельницкая, Сумская и Запорожская.