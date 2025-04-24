Россия в ночь на 24 апреля выпустила по Украине 70 ракет разных типов и 145 дронов. Основным направлением удара врага стал Киев.
Главные тезисы
- Россия нанесла массированный удар по Украине, выпустив 70 ракет и 145 дронов различного типа.
- Противовоздушная оборона успешно сбила 48 ракет и 64 дрона, активно защищая украинские территории.
ПВО сбила 48 ракет и 64 шахеда РФ
Всего Роси за ночь выпустила по Украине 215 воздушных целей, а именно:
11 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 (районы пусков — Брянская, Воронежская, Курская области.);
37 крылатых ракет Х-101 из стратегических бомбардировщиков Ту-95мс (район пусков — Саратовская область);
6 крылатых ракет "Искандер-К" (район пусков — Донецкая область);
12 крылатых ракет "Калибр" (из акватории Черного моря);
4 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 из самолетов тактической авиации (район пусков — Белгородская область);
145 ударных дронов Shahed и дронов-имитаторов разных типов (из Брянска, Миллерово, Курска, Приморско-Ахтарская тамиса Чауда в Крыму).
Как отметили Воздушные силы ВСУ, основным направлением удара врага в эту ночь был Киев.
Силы противовоздушной обороны сбили:
48 ракет (7 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23, 31 крылатая ракета Х-101, 6 крылатых ракет "Калибр", 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69),
64 "Шахеды".
Еще 68 вражеских беспилотников-имитаторов локационно утрачены (без негативных последствий).
Атаку отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭС и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
В ночь на 24 апреля Россия нанесла массированный удар по Украине. Под обстрелом оказались Киев, Харьков, а также области Днепропетровская, Житомирская, Полтавская, Хмельницкая, Сумская и Запорожская.
В Киеве больше всего пострадал Святошинский район — там частично разрушен жилой дом. На месте работают спасатели, идет разбор завалов. По последним данным, в столице погибли девять человек, более 70 ранены, среди них дети.
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