РФ нанесла удары по Украине 96 дронами — сколько сбила ПВО

Россия в ночь на 21 апреля атаковала Украину тремя ракетами, в том числе "Ониксом" и почти 100 дронами. ПВО сбило 42 беспилотника, 47 БпЛА-имитаторов были локационно потеряны.
Главные тезисы
- Россия атаковала Украину 96 дронами и тремя ракетами, ПВО сбило 42 беспилотника.
- Атака произошла ночью на 21 апреля по Херсонской и Николаевской областям.
- Были применены авиация, ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы для отражения нападения.
Россия снова совершила ночную дроновую атаку по Украине
В ночь на 21 апреля противник нанес удар по Херсонской области противокорабельной крылатой ракетой "Оникс" из Крыма, по Николаевской области — двумя противорадиолокационными ракетами Х-31П из воздушного пространства над акваторией Черного моря.
Их они запускали из:
Миллерово;
Курска;
Брянска;
Приморско-Ахтарска;
Гвардейского (временно оккупированный Крым).
Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 9:00 подтверждено сбитие 42 ударных БПЛА типа "Shahed" (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны.
Кроме того, 47 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны (без негативных последствий).
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