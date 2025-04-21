РФ нанесла удары по Украине 96 дронами — сколько сбила ПВО

Россия в ночь на 21 апреля атаковала Украину тремя ракетами, в том числе "Ониксом" и почти 100 дронами. ПВО сбило 42 беспилотника, 47 БпЛА-имитаторов были локационно потеряны.

Россия снова совершила ночную дроновую атаку по Украине

В ночь на 21 апреля противник нанес удар по Херсонской области противокорабельной крылатой ракетой "Оникс" из Крыма, по Николаевской области — двумя противорадиолокационными ракетами Х-31П из воздушного пространства над акваторией Черного моря.

Также оккупанты атаковали Украину 96 ударными БпЛА (беспилотниками-имитаторами других типов). Поделиться

Их они запускали из:

Миллерово;

Курска;

Брянска;

Приморско-Ахтарска;

Гвардейского (временно оккупированный Крым).

Отчет ПВО

Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 9:00 подтверждено сбитие 42 ударных БПЛА типа "Shahed" (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны.

Кроме того, 47 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны (без негативных последствий).