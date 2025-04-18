Силы ПВО уничтожили 3 ракеты и 23 дрона во время новой атаки РФ

Воздушные силы ВСУ обращают внимание на то, что в ночь на 18 апреля 2025 года российские захватчики совершили воздушное нападение на мирные украинские города и села ракетами наземного базирования и ударными БПЛА. Благодаря слаженной работе сил ПВО большинство вражеских целей удалось обезвредить.
Главные тезисы
- Враг начал новую атаку в 19:30 17 апреля.
- В результате вражеской атаки пострадали: Сумщина, Харьковщина, Днепропетровщина, Николаевщина, Киевщина.
Атака РФ на Украину 18 апреля — первые подробности
Защитники украинского неба обнаружили и осуществили сопровождение 43 средств воздушного нападения противника — 6 ракет разных типов и 37 ударных БПЛА:
1 баллистической ракеты "Искандер-М" (район пуска — Крым);
5 крылатых ракет "Искандер-К" (районы пусков — ТОТ Запорожской обл., Крым);
37 ударных БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы других типов (районы пусков — Миллерово, Курск — РФ).
К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭС и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
При этом удалось уничтожить 26 воздушных целей:
3 крылатых ракет "Искандер-К";
23 ударных БпЛА типа Shahed.
Кроме того, указано, что 10 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны.
В этот раз под удар врага попали Сумщина, Харьковщина, Днепропетровщина, Николаевщина, Киевщина.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-