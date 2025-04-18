Силы ПВО уничтожили 3 ракеты и 23 дрона во время новой атаки РФ

Воздушные силы ВСУ обращают внимание на то, что в ночь на 18 апреля 2025 года российские захватчики совершили воздушное нападение на мирные украинские города и села ракетами наземного базирования и ударными БПЛА. Благодаря слаженной работе сил ПВО большинство вражеских целей удалось обезвредить.