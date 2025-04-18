Силы ПВО уничтожили 3 ракеты и 23 дрона во время новой атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО уничтожили 3 ракеты и 23 дрона во время новой атаки РФ

Воздушные Силы ВСУ
Атака РФ на Украину 18 апреля — первые подробности
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Воздушные силы ВСУ обращают внимание на то, что в ночь на 18 апреля 2025 года российские захватчики совершили воздушное нападение на мирные украинские города и села ракетами наземного базирования и ударными БПЛА. Благодаря слаженной работе сил ПВО большинство вражеских целей удалось обезвредить.

Главные тезисы

  • Враг начал новую атаку в 19:30 17 апреля.
  • В результате вражеской атаки пострадали: Сумщина, Харьковщина, Днепропетровщина, Николаевщина, Киевщина.

Атака РФ на Украину 18 апреля — первые подробности

Защитники украинского неба обнаружили и осуществили сопровождение 43 средств воздушного нападения противника — 6 ракет разных типов и 37 ударных БПЛА:

  • 1 баллистической ракеты "Искандер-М" (район пуска — Крым);

  • 5 крылатых ракет "Искандер-К" (районы пусков — ТОТ Запорожской обл., Крым);

  • 37 ударных БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы других типов (районы пусков — Миллерово, Курск — РФ).

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭС и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

При этом удалось уничтожить 26 воздушных целей:

  • 3 крылатых ракет "Искандер-К";

  • 23 ударных БпЛА типа Shahed.

Кроме того, указано, что 10 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны.

В этот раз под удар врага попали Сумщина, Харьковщина, Днепропетровщина, Николаевщина, Киевщина.

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