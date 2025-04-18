Атака России на Харьков — есть погибший и много пострадавших

Утром 18 апреля страна-агрессорка РФ атаковала баллистической ракетой с кассетной начинкой многоэтажку в Харькове. Согласно последним данным, известно о погибшем и более 50 пострадавших.

Что известно о последствиях новой атаки РФ

Как сообщают представители местных властей, под удар врага на этот раз попал густонаселенный район Харькова, в том числе многоэтажка.

Что важно понимать, что под завалами до сих пор могут находиться люди.

С заявлением на этот счет уже выступил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, в результате ракетного удара произошло попадание в многоквартирные жилые дома в Основянском районе.

Кроме того, сообщается, что среди пострадавших есть по меньшей мере два ребенка.

По предварительной информации, удары по Харькову были нанесены баллистическими ракетами с кассетной начинкой. Именно поэтому площади поражения очень велики, — заявил мэр Харькова Игорь Терехов. Поделиться

Согласно последним данным, пострадали 54 человека. В городские больницы госпитализированы 13 гражданских — 4 из них в тяжелом состоянии.

Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.