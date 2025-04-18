Атака России на Харьков — есть погибший и много пострадавших

Утром 18 апреля страна-агрессорка РФ атаковала баллистической ракетой с кассетной начинкой многоэтажку в Харькове. Согласно последним данным, известно о погибшем и более 50 пострадавших.
Главные тезисы
- По предварительной информации, количество пострадавших достигло 54 человек, из них 13 госпитализированы, в том числе 4 в тяжелом состоянии.
- Также пострадали более 20 многоквартирных домов и десятки частных усадеб.
Что известно о последствиях новой атаки РФ
Как сообщают представители местных властей, под удар врага на этот раз попал густонаселенный район Харькова, в том числе многоэтажка.
Что важно понимать, что под завалами до сих пор могут находиться люди.
С заявлением на этот счет уже выступил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его словам, в результате ракетного удара произошло попадание в многоквартирные жилые дома в Основянском районе.
Кроме того, сообщается, что среди пострадавших есть по меньшей мере два ребенка.
Согласно последним данным, пострадали 54 человека. В городские больницы госпитализированы 13 гражданских — 4 из них в тяжелом состоянии.
Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.
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