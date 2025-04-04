Ракетная атака РФ по Кривому Рогу — количество погибших возросло
Категория
Украина
Дата публикации

Ракетная атака РФ по Кривому Рогу — количество погибших возросло

Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
Кривой Рог
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Число погибших в результате баллистического удара России по Кривому Рогу возросло до 16, среди них — шестеро детей, пострадали более 40 человек.

Главные тезисы

  • Число погибших в результате ракетной атаки РФ по Кривому Рогу достигло 16 человек, среди которых шестеро детей.
  • Более 40 человек получили ранения в результате баллистического удара, нанесенного ракетой Искандер.
  • Российская ракета Искандер была использована сознательно для нанесения максимального ущерба жителям и инфраструктуре города Кривой Рог.

Россия убила в Кривом Роге 16 человек

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

16 потерянных жизней. 6 из них — дети.

Сергей Лысак

Сергей Лысак

Глава Днепропетровской ОВА

Младшему пострадавшему из-за атаки РФ по Кривому Рогу — 3 месяца.

У парня резаные раны. Ему оказали помощь. Оправляться от пережитого будет дома.

Сейчас врачи борются за любую жизнь. Немало пострадавших в операционных. Предварительно, в медучреждениях более 30 человек.

Погибшие в Кривом Роге

Также российским ударом разбиты два десятка многоэтажек, более тридцати автомобилей, учебные заведения и общепита.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сообщил, что предварительно есть информация, какой ракетой враг ударил по Кривому Рогу.

Кассетная баллистическая ракета россиян, предварительно Искандер. Это сознательный удар для того, чтобы убить множество людей.

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