Ракетная атака РФ по Кривому Рогу — количество погибших возросло

Число погибших в результате баллистического удара России по Кривому Рогу возросло до 16, среди них — шестеро детей, пострадали более 40 человек.

Россия убила в Кривом Роге 16 человек

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

16 потерянных жизней. 6 из них — дети. Сергей Лысак Глава Днепропетровской ОВА

Младшему пострадавшему из-за атаки РФ по Кривому Рогу — 3 месяца.

У парня резаные раны. Ему оказали помощь. Оправляться от пережитого будет дома. Поделиться

Сейчас врачи борются за любую жизнь. Немало пострадавших в операционных. Предварительно, в медучреждениях более 30 человек.

Погибшие в Кривом Роге

Также российским ударом разбиты два десятка многоэтажек, более тридцати автомобилей, учебные заведения и общепита.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сообщил, что предварительно есть информация, какой ракетой враг ударил по Кривому Рогу.