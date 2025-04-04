Ракетная атака РФ по Кривому Рогу — количество погибших возросло

Число погибших в результате баллистического удара России по Кривому Рогу возросло до 16, среди них — шестеро детей, пострадали более 40 человек.
Главные тезисы
- Число погибших в результате ракетной атаки РФ по Кривому Рогу достигло 16 человек, среди которых шестеро детей.
- Более 40 человек получили ранения в результате баллистического удара, нанесенного ракетой Искандер.
- Российская ракета Искандер была использована сознательно для нанесения максимального ущерба жителям и инфраструктуре города Кривой Рог.
Россия убила в Кривом Роге 16 человек
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Младшему пострадавшему из-за атаки РФ по Кривому Рогу — 3 месяца.
Сейчас врачи борются за любую жизнь. Немало пострадавших в операционных. Предварительно, в медучреждениях более 30 человек.
Также российским ударом разбиты два десятка многоэтажек, более тридцати автомобилей, учебные заведения и общепита.
Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сообщил, что предварительно есть информация, какой ракетой враг ударил по Кривому Рогу.
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