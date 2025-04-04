Ракетна атака РФ по Кривому Рогу — кількість загиблих зросла

Кількість загиблих унаслідок балістичного удару Росії по Кривому розі зросла до 16, серед них - шестеро дітей, постраждали понад 40 людей.

Росія вбила у Кривому Розі 16 людей

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

16 загублених життів. 6 з них — діти. Сергій Лисак Голова Дніпропетровської ОВА

Наймолодшому постраждалому через атаку РФ по Кривому Рогу — 3 місяці.

У хлопця різані рани. Йому надали допомогу. Оговтуватися від пережитого буде вдома. Поширити

Зараз лікарі борються за кожне життя. Чимало постраждалих в операційних. Попередньо, у медзакладах понад 30 людей.

Загиблі у Кривому Розі

Також російським ударом потрощені зо два десятки багатоповерхівок, понад тридцять автівок, заклади освіти та громадського харчування.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив, що попередньо є інформація, якою ракетою ворог ударив по Кривому Рогу.