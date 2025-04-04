Ракетна атака РФ по Кривому Рогу — кількість загиблих зросла

Кількість загиблих унаслідок балістичного удару Росії по Кривому розі зросла до 16, серед них - шестеро дітей, постраждали понад 40 людей.
Головні тези:
- Унаслідок ракетної атаки РФ по Кривому Рогу загинуло 16 осіб, серед них шестеро дітей.
- Понад 40 людей отримали поранення в результаті балістичного удару.
- Російська ракета Іскандер була використана для цієї атаки з метою завдання максимальної шкоди жителям та інфраструктурі міста.
Росія вбила у Кривому Розі 16 людей
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Наймолодшому постраждалому через атаку РФ по Кривому Рогу — 3 місяці.
Зараз лікарі борються за кожне життя. Чимало постраждалих в операційних. Попередньо, у медзакладах понад 30 людей.
Також російським ударом потрощені зо два десятки багатоповерхівок, понад тридцять автівок, заклади освіти та громадського харчування.
Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив, що попередньо є інформація, якою ракетою ворог ударив по Кривому Рогу.
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