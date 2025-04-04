Ракетна атака РФ по Кривому Рогу — кількість загиблих зросла
Категорія
Україна
Дата публікації

Ракетна атака РФ по Кривому Рогу — кількість загиблих зросла

Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Кривий Ріг
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Кількість загиблих унаслідок балістичного удару Росії по Кривому розі зросла до 16, серед них - шестеро дітей, постраждали понад 40 людей.

Головні тези:

  • Унаслідок ракетної атаки РФ по Кривому Рогу загинуло 16 осіб, серед них шестеро дітей.
  • Понад 40 людей отримали поранення в результаті балістичного удару.
  • Російська ракета Іскандер була використана для цієї атаки з метою завдання максимальної шкоди жителям та інфраструктурі міста.

Росія вбила у Кривому Розі 16 людей

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

16 загублених життів. 6 з них — діти.

Сергій Лисак

Сергій Лисак

Голова Дніпропетровської ОВА

Наймолодшому постраждалому через атаку РФ по Кривому Рогу — 3 місяці.

У хлопця різані рани. Йому надали допомогу. Оговтуватися від пережитого буде вдома.

Зараз лікарі борються за кожне життя. Чимало постраждалих в операційних. Попередньо, у медзакладах понад 30 людей.

Загиблі у Кривому Розі

Також російським ударом потрощені зо два десятки багатоповерхівок, понад тридцять автівок, заклади освіти та громадського харчування.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив, що попередньо є інформація, якою ракетою ворог ударив по Кривому Рогу.

Касетна балістична ракета росіян, попередньо Іскандер. Це свідомий удар для того, щоб вбити велику кількість людей.

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Україна
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удар
Категорія
Україна
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