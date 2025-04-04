Росія атакувала балістикою Кривий Ріг — 12 загиблих і понад 50 поранених

Армія РФ вдарила балістикою по Кривому Рогу близько 19.00. Загинуло 12 людей, серед них є троє дітей. Також станом на 19.32 відомо про понад 50 поранених.
Головні тези:
- Російська армія вдарила балістикою по Кривому Рогу, в результаті чого загинуло 12 осіб, включаючи трьох дітей.
- Олександр Вілкул та Сергій Лисак підтверджують події та повідомляють про понад 50 поранених внаслідок нападу.
Росія вбила 12 жителів Кривого Рогу
Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак уточнив, що серед загиблих — двоє дітей.
Черговий терор від покидьків, які воюють з мирним населенням. 12 людей загинуло у Кривому Розі. З них двоє — діти.
У місті сталися пожежі. Пошкоджені багатоповерхівки.
Пізніше Лисак повідомив про трьох загиблих дітей.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-