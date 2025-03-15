Атака РФ на Кривий Ріг — зросла кількість постраждалих
Категорія
Україна
Дата публікації

Атака РФ на Кривий Ріг — зросла кількість постраждалих

Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Що відомо про ракетний удар по Кривому Рогу

Увечері 14 березня російські загарбники завдали ракетного удару по центру житлового кварталу Кривого Рогу. Згідно з останніми даними, постраждали щонайменше 14 людей.

Головні тези:

  • Пошкоджені інфраструктура та десятки будівель у центрі житлового кварталу, серед них навчальні та спортивні заклади.
  • Загалом сили ППО знищили 10 ударних дронів над Дніпропетровською областю.

Що відомо про ракетний удар по Кривому Рогу

Як повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, уночі 15 березня у Кривому Розі закінчилася аварійно-рятувальна операція.

Цього разу під удар росіян потрапила одноповерхова будівля розважального закладу.

Пошкоджені інфраструктура, понад півтора десятки багатоквартирних та 10 приватних будинків, 2 навчальні та спортивний заклади. Побиті магазини, аптека, салон краси, кав'ярня, авто. Постраждали 14 людей, серед них дві дитини.

Сергій Лисак

Сергій Лисак

Очільник Дніпропетровської ОВА

Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Окрім того, вказано, що в результаті атаки ударних російських дронів на Синельниківщині та у Павлоградському районі понівечена інфраструктура, однак серед цивільного населення ніхто не постраждав.

Є перебої з водопостачанням у Синельниковому, Павлограді, Тернівці, Першотравенську. Фахівці працюють, аби якнайшвидше усунути проблему.

Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Також ворог не припиняє терор Нікопольщини: для цього активно використовує артилерію, Гради та БпЛА.

Згідно з останніми даними, сили ППО знищили над Дніпропетровщиною 10 ударних російських дронів.

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