Атака РФ на Кривий Ріг — зросла кількість постраждалих

Увечері 14 березня російські загарбники завдали ракетного удару по центру житлового кварталу Кривого Рогу. Згідно з останніми даними, постраждали щонайменше 14 людей.
Головні тези:
- Пошкоджені інфраструктура та десятки будівель у центрі житлового кварталу, серед них навчальні та спортивні заклади.
- Загалом сили ППО знищили 10 ударних дронів над Дніпропетровською областю.
Що відомо про ракетний удар по Кривому Рогу
Як повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, уночі 15 березня у Кривому Розі закінчилася аварійно-рятувальна операція.
Цього разу під удар росіян потрапила одноповерхова будівля розважального закладу.
Окрім того, вказано, що в результаті атаки ударних російських дронів на Синельниківщині та у Павлоградському районі понівечена інфраструктура, однак серед цивільного населення ніхто не постраждав.
Також ворог не припиняє терор Нікопольщини: для цього активно використовує артилерію, Гради та БпЛА.
Згідно з останніми даними, сили ППО знищили над Дніпропетровщиною 10 ударних російських дронів.
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