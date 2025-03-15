Атака РФ на Кривой Рог — возросло количество пострадавших

Вечером 14 марта российские захватчики нанесли ракетный удар по центру жилого квартала Кривого Рога. Согласно последним данным, пострадали не менее 14 человек.

Что известно о ракетном ударе по Кривому Рогу

Как сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, ночью 15 марта в Кривом Роге закончилась аварийно-спасательная операция.

В этот раз под удар россиян попало одноэтажное здание развлекательного заведения.

Повреждены инфраструктура, более полутора десятков многоквартирных и 10 частных домов, 2 учебных и спортивных заведения, магазины, аптека, салон красоты, кафе, авто. Пострадали 14 человек, в том числе два ребенка. Сергей Лысак Руководитель Днепропетровской ОВА

Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Кроме того, указано, что в результате атаки ударных российских дронов на Синельниковщине и в Павлоградском районе изуродована инфраструктура, однако среди гражданского населения никто не пострадал.

Есть перебои с водоснабжением в Синельниково, Павлограде, Терновке, Первомайске. Специалисты работают, чтобы как можно быстрее устранить проблему. Поделиться

Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Также враг не прекращает террор Никопольщины: активно использует артиллерию, Грады и БпЛА.