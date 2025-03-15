Атака РФ на Кривой Рог — возросло количество пострадавших

Вечером 14 марта российские захватчики нанесли ракетный удар по центру жилого квартала Кривого Рога. Согласно последним данным, пострадали не менее 14 человек.
Главные тезисы
- Повреждены инфраструктура и десятки зданий в центре жилого квартала, в том числе учебные и спортивные заведения.
- Всего силы ПВО уничтожили 10 ударных дронов над Днепропетровской областью.
Что известно о ракетном ударе по Кривому Рогу
Как сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, ночью 15 марта в Кривом Роге закончилась аварийно-спасательная операция.
В этот раз под удар россиян попало одноэтажное здание развлекательного заведения.
Кроме того, указано, что в результате атаки ударных российских дронов на Синельниковщине и в Павлоградском районе изуродована инфраструктура, однако среди гражданского населения никто не пострадал.
Также враг не прекращает террор Никопольщины: активно использует артиллерию, Грады и БпЛА.
Согласно последним данным, силы ПВО уничтожили над Днепропетровщиной 10 ударных российских дронов.
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