Россия атаковала баллистикой Кривой Рог — 12 погибших и более 50 раненых
Категория
Украина
Дата публикации

Россия атаковала баллистикой Кривой Рог — 12 погибших и более 50 раненых

Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
ракета
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Армия РФ ударила баллистику по Кривому Рогу около 19.00. Погибли 12 человек, среди них трое детей. Также по состоянию на 19.32 известно более 50 раненых.

Главные тезисы

  • Российская армия атаковала Кривой Рог баллистикой, погибли 12 человек, в том числе трое детей.
  • Инцидент привел к пожарам в городе, повреждены многоэтажные здания.
  • Состояние раненых уточняется, ситуация в Кривом Роге остается напряженной.

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Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Проклятые москали ударили баллистической ракетой в центр жилого микрорайона. На сегодняшний день уже 12 погибших, раненых свыше 50.

Александр Вилкул

Александр Вилкул

Мэр Кривого Рога

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак уточнил, что среди погибших двое детей.

Очередной террор от подонков, воюющих с мирным населением. 12 человек погибли в Кривом Роге. Из них двое — дети.

Число раненых уточняется.

В городе произошли пожары. Повреждены многоэтажки.

Позднее Лысак заявил, что погибших детей уже трое.

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