Россия атаковала баллистикой Кривой Рог — 12 погибших и более 50 раненых

Армия РФ ударила баллистику по Кривому Рогу около 19.00. Погибли 12 человек, среди них трое детей. Также по состоянию на 19.32 известно более 50 раненых.
Главные тезисы
- Российская армия атаковала Кривой Рог баллистикой, погибли 12 человек, в том числе трое детей.
- Инцидент привел к пожарам в городе, повреждены многоэтажные здания.
- Состояние раненых уточняется, ситуация в Кривом Роге остается напряженной.
Россия убила 12 жителей Кривого Рога
Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.
Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак уточнил, что среди погибших двое детей.
Очередной террор от подонков, воюющих с мирным населением. 12 человек погибли в Кривом Роге. Из них двое — дети.
В городе произошли пожары. Повреждены многоэтажки.
Позднее Лысак заявил, что погибших детей уже трое.
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