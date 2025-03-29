У Дніпрі та Кривому Розі збільшилася кількість постраждалих внаслідок ударів РФ

У Дніпрі 30 березня оголошено день жалоби за чотирма загиблими від російського удару в п’ятницю. Кількість поранених від обстрілів РФ збільшилася і в Дніпрі, і у Кривому Розі.

Обстріли РФ: у Дніпрі та Кривому Розі збільшилася кількість постраждалих

Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

За словами мера, у готельно-ресторанному комплексі, куди прийшовся удар росіян, ніхто не загинув. Поширити

Дніпропетровська ОВА вдень уточнила, що кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 24.

З них 9 — у лікарні, троє — у важкому стані.

У Кривому Розі також стало більше поранених від удару російською балістикою вдень 29 березня.

Вісім постраждалих у Кривому Розі. У медзакладі залишаються троє, решта — на амбулаторному лікуванні. Поширити

Розгорнутий Штаб допомоги. Там видають будматеріали для тих, чиї оселі понівечені через удар. Приймають і заяви на матеріальну допомогу від міста. Також працюють комунальники й всі відповідні служби, на місці благодійники. У місті, окрім багатоповерхівок, пошкоджені й магазин, автомийка, десятки авто.