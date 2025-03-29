У Дніпрі та Кривому Розі збільшилася кількість постраждалих внаслідок ударів РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

У Дніпрі та Кривому Розі збільшилася кількість постраждалих внаслідок ударів РФ

Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Кривий Ріг

У Дніпрі 30 березня оголошено день жалоби за чотирма загиблими від російського удару в п’ятницю. Кількість поранених від обстрілів РФ збільшилася і в Дніпрі, і у Кривому Розі.

Головні тези:

  • Кількість постраждалих внаслідок ударів РФ зросла у Дніпрі та Кривому Розі.
  • Мер Дніпра оголосив день жалоби через чотирьох загиблих від російського обстрілу.
  • У Дніпрі кількість постраждалих зросла до 24, у Кривому Розі вісім поранених від удару російською балістикою.

Обстріли РФ: у Дніпрі та Кривому Розі збільшилася кількість постраждалих

Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

За словами мера, у готельно-ресторанному комплексі, куди прийшовся удар росіян, ніхто не загинув.

Дніпропетровська ОВА вдень уточнила, що кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 24.

З них 9 — у лікарні, троє — у важкому стані.

У Кривому Розі також стало більше поранених від удару російською балістикою вдень 29 березня.

Вісім постраждалих у Кривому Розі. У медзакладі залишаються троє, решта — на амбулаторному лікуванні.

Розгорнутий Штаб допомоги. Там видають будматеріали для тих, чиї оселі понівечені через удар. Приймають і заяви на матеріальну допомогу від міста. Також працюють комунальники й всі відповідні служби, на місці благодійники. У місті, окрім багатоповерхівок, пошкоджені й магазин, автомийка, десятки авто.

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