В Днепре и Кривом Роге увеличилось количество пострадавших в результате ударов РФ
Категория
Украина
Дата публикации

В Днепре и Кривом Роге увеличилось количество пострадавших в результате ударов РФ

Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
Кривой Рог
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В Днепре 30 марта объявлен траур по четырем погибшим от российского удара в пятницу. Число раненых от обстрелов РФ увеличилось и в Днепре, и в Кривом Роге.

Главные тезисы

  • Случившиеся удары из России привели к увеличению числа пострадавших как в Днепре, так и в Кривом Роге.
  • Мэр Днепра объявил день траура в связи с погибшими и пострадавшими от российских ударов.
  • Штаб помощи активно оказывает помощь пострадавшим, предоставляя материальную помощь и стройматериалы для восстановления пострадавших домов.

Обстрелы РФ: в Днепре и Кривом Роге увеличилось количество пострадавших

Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

По словам мэра, в гостинично-ресторанном комплексе, куда пришелся удар россиян, никто не погиб.

Днепропетровская ОВА днем уточнила, что количество пострадавших в Днепре увеличилось до 24.

Из них 9 — в больнице, трое — в тяжелом состоянии.

В Кривом Роге также стало больше раненых от удара по российской баллистике днем 29 марта.

Восемь пострадавших в Кривом Роге. В медучреждении остаются трое, остальные — на амбулаторном лечении.

Развернутый Штаб помощи. Там выдают стройматериалы для тех, чьи дома изуродованы из-за удара. Принимают и заявления о материальной помощи от города. Также работают коммунальщики и все соответствующие службы на месте благотворители. В городе, кроме многоэтажек, повреждены магазин, автомойка, десятки авто.

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