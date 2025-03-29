В Днепре и Кривом Роге увеличилось количество пострадавших в результате ударов РФ

В Днепре 30 марта объявлен траур по четырем погибшим от российского удара в пятницу. Число раненых от обстрелов РФ увеличилось и в Днепре, и в Кривом Роге.
Главные тезисы
- Случившиеся удары из России привели к увеличению числа пострадавших как в Днепре, так и в Кривом Роге.
- Мэр Днепра объявил день траура в связи с погибшими и пострадавшими от российских ударов.
- Штаб помощи активно оказывает помощь пострадавшим, предоставляя материальную помощь и стройматериалы для восстановления пострадавших домов.
Обстрелы РФ: в Днепре и Кривом Роге увеличилось количество пострадавших
Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов.
Днепропетровская ОВА днем уточнила, что количество пострадавших в Днепре увеличилось до 24.
Из них 9 — в больнице, трое — в тяжелом состоянии.
В Кривом Роге также стало больше раненых от удара по российской баллистике днем 29 марта.
Развернутый Штаб помощи. Там выдают стройматериалы для тех, чьи дома изуродованы из-за удара. Принимают и заявления о материальной помощи от города. Также работают коммунальщики и все соответствующие службы на месте благотворители. В городе, кроме многоэтажек, повреждены магазин, автомойка, десятки авто.
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