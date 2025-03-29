В Днепре и Кривом Роге увеличилось количество пострадавших в результате ударов РФ

В Днепре 30 марта объявлен траур по четырем погибшим от российского удара в пятницу. Число раненых от обстрелов РФ увеличилось и в Днепре, и в Кривом Роге.

Обстрелы РФ: в Днепре и Кривом Роге увеличилось количество пострадавших

Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

По словам мэра, в гостинично-ресторанном комплексе, куда пришелся удар россиян, никто не погиб. Поделиться

Днепропетровская ОВА днем уточнила, что количество пострадавших в Днепре увеличилось до 24.

Из них 9 — в больнице, трое — в тяжелом состоянии.

В Кривом Роге также стало больше раненых от удара по российской баллистике днем 29 марта.

Восемь пострадавших в Кривом Роге. В медучреждении остаются трое, остальные — на амбулаторном лечении. Поделиться

Развернутый Штаб помощи. Там выдают стройматериалы для тех, чьи дома изуродованы из-за удара. Принимают и заявления о материальной помощи от города. Также работают коммунальщики и все соответствующие службы на месте благотворители. В городе, кроме многоэтажек, повреждены магазин, автомойка, десятки авто.