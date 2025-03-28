Россия атаковала гражданскую инфраструктуру Днепра десятками шахедов
Категория
Украина
Дата публикации

Россия атаковала гражданскую инфраструктуру Днепра десятками шахедов

Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
Днепр
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Армия РФ массированно ударила дронами вечером 28 марта по городу Днепр. Зафиксировано несколько пожаров в частном секторе.

Главные тезисы

  • Армия РФ массированно ударила дронами по городу Днепр, вызвав пожары в частном секторе.
  • Дроновая атака нарушила нормальный ритм жизни жителей и нанесла повреждения гражданской инфраструктуре.
  • Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак подтвердил наличие взрывов и пожаров в городе в результате атаки дронов.

Россия атаковала Днепр шахедами

На фоне дроновой атаки глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил о взрывах в Днепре.

Из-за атаки дронов возникло несколько пожаров. Предварительно есть повреждения в жилом секторе. Вся информация уточняется.

Сергей Лысак

Сергей Лысак

Глава Днепропетровской ОВА

В сети появились видео и фото пожаров.

Вероятно, после дроновой атаки РФ горит гостинично-ресторанный комплекс Bartolomeo.

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