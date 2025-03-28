Россия атаковала гражданскую инфраструктуру Днепра десятками шахедов

Армия РФ массированно ударила дронами вечером 28 марта по городу Днепр. Зафиксировано несколько пожаров в частном секторе.
Главные тезисы
- Армия РФ массированно ударила дронами по городу Днепр, вызвав пожары в частном секторе.
- Дроновая атака нарушила нормальный ритм жизни жителей и нанесла повреждения гражданской инфраструктуре.
- Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак подтвердил наличие взрывов и пожаров в городе в результате атаки дронов.
Россия атаковала Днепр шахедами
На фоне дроновой атаки глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил о взрывах в Днепре.
В сети появились видео и фото пожаров.
Вероятно, после дроновой атаки РФ горит гостинично-ресторанный комплекс Bartolomeo.
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