Россия во второй раз за день атаковала железнодорожную инфраструктуру Днепропетровщины — есть раненые

Россия нанесла ракетный удар по объекту АО «Укрзализныця» в Днепропетровской области. Ранены четыре железнодорожника, из них двое — в тяжелом состоянии.
Главные тезисы
- Россия вторично атаковала железнодорожную инфраструктуру Днепропетровщины в тот же день, поражая объект АО «Укрзалізниця».
- Четверо железнодорожников были ранены в результате ракетного удара, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
- Несмотря на атаки, железнодорожники продолжают обеспечивать движение пассажирских поездов по расписанию.
РФ ударила ракетой по железной дороге на Днепропетровщине
Вторая только сегодня вражеская атака по железнодорожной инфраструктуре Днепропетровщины. Ранены четыре железнодорожника, из них двое — в тяжелом состоянии. Им оказывается медицинская помощь, — говорится в сообщении "Укрзалізниці".
Предварительно удар нанесен баллистической ракетой.
К утру 19 марта враг ударил дронами по энергосистеме железной дороги на Днепропетровщине.
Как сообщается в сообщении, есть обесточенные участки, но движение поездов продолжается по графику.
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