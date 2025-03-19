Россия во второй раз за день атаковала железнодорожную инфраструктуру Днепропетровщины — есть раненые

Россия нанесла ракетный удар по объекту АО «Укрзализныця» в Днепропетровской области. Ранены четыре железнодорожника, из них двое — в тяжелом состоянии.

РФ ударила ракетой по железной дороге на Днепропетровщине

Вторая только сегодня вражеская атака по железнодорожной инфраструктуре Днепропетровщины. Ранены четыре железнодорожника, из них двое — в тяжелом состоянии. Им оказывается медицинская помощь, — говорится в сообщении "Укрзалізниці".

Предварительно удар нанесен баллистической ракетой.

Железнодорожники приложили все усилия, чтобы вражеские удары не повлияли на движение пассажирских поездов, — заверили в Укрзализныце. Поделиться

К утру 19 марта враг ударил дронами по энергосистеме железной дороги на Днепропетровщине.