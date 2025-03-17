Ночная атака РФ по Украине — сколько дронов сбила ПВО

В ночь на 17 марта Российская Федерация запустила против Украины 174 беспилотника. Дроны атаковали с пяти направлений.

Россия атаковала Украину 174 БпЛА

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

Во время атаки враг запускал ударные беспилотные летательные аппараты (БпЛА) типа Shahed и дроны-имитаторы по направлениям российских городов Орел, Шаталово, Курск, Брянск и Приморско-Ахтарск.

К отражению воздушной атаки привлекались:

авиация;

зенитные ракетные войска;

подразделения радиоэлектронной борьбы;

мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины.

Отчет Воздушных сил ВСУ

По состоянию на 9 утра подтверждено сбитие 90 дронов в пределах Харьковской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской и других областей. Также 70 БпЛА-имитаторов были локационно утрачены без негативных последствий.

В результате обстрела пострадали: