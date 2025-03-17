Ночная атака РФ по Украине — сколько дронов сбила ПВО
Категория
Украина
Дата публикации

Ночная атака РФ по Украине — сколько дронов сбила ПВО

Воздушные Силы ВСУ
мобильная группа
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В ночь на 17 марта Российская Федерация запустила против Украины 174 беспилотника. Дроны атаковали с пяти направлений.

Главные тезисы

  • Россия запустила 174 беспилотника в атаке по Украине.
  • Украинская ПВО сумела сбить 90 дронов, действуя в Харьковской, Киевской и других областях
  • Для отражения атаки использовались авиация, зенитные ракетные войска и другие Силы обороны Украины.

Россия атаковала Украину 174 БпЛА

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

Во время атаки враг запускал ударные беспилотные летательные аппараты (БпЛА) типа Shahed и дроны-имитаторы по направлениям российских городов Орел, Шаталово, Курск, Брянск и Приморско-Ахтарск.

К отражению воздушной атаки привлекались:

  • авиация;

  • зенитные ракетные войска;

  • подразделения радиоэлектронной борьбы;

  • мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины.

Отчет Воздушных сил ВСУ

По состоянию на 9 утра подтверждено сбитие 90 дронов в пределах Харьковской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской и других областей. Также 70 БпЛА-имитаторов были локационно утрачены без негативных последствий.

В результате обстрела пострадали:

  • Одесская;

  • Харьковская;

  • Днепропетровская;

  • Кировоградская;

  • Сумская;

  • Черниговская;

  • Киевская область.

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