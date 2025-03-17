Ночная атака РФ по Украине — сколько дронов сбила ПВО

В ночь на 17 марта Российская Федерация запустила против Украины 174 беспилотника. Дроны атаковали с пяти направлений.
Главные тезисы
- Россия запустила 174 беспилотника в атаке по Украине.
- Украинская ПВО сумела сбить 90 дронов, действуя в Харьковской, Киевской и других областях
- Для отражения атаки использовались авиация, зенитные ракетные войска и другие Силы обороны Украины.
Россия атаковала Украину 174 БпЛА
Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.
Во время атаки враг запускал ударные беспилотные летательные аппараты (БпЛА) типа Shahed и дроны-имитаторы по направлениям российских городов Орел, Шаталово, Курск, Брянск и Приморско-Ахтарск.
К отражению воздушной атаки привлекались:
авиация;
зенитные ракетные войска;
подразделения радиоэлектронной борьбы;
мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины.
По состоянию на 9 утра подтверждено сбитие 90 дронов в пределах Харьковской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской и других областей. Также 70 БпЛА-имитаторов были локационно утрачены без негативных последствий.
В результате обстрела пострадали:
Одесская;
Харьковская;
Днепропетровская;
Кировоградская;
Сумская;
Черниговская;
Киевская область.
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