Нічна атака РФ по Україні — скільки дронів збила ППО
Категорія
Україна
Дата публікації

Нічна атака РФ по Україні — скільки дронів збила ППО

Повітряні Сили ЗСУ
мобільна група
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У ніч на 17 березня Російська Федерація запустила проти України 174 безпілотники. Дрони атакували з п'яти напрямків.

Головні тези:

  • Російська Федерація здійснила атаку на Україну з використанням 174 безпілотників.
  • Українська ППО відбило атаку, збивши 90 дронів.
  • Повітряні сили та інші підрозділи ЗСУ діяли для відбиття нападу з п'яти напрямків.

Росія атакувала Україну 174 БпЛА

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.

Під час атаки ворог запускав ударні безпілотні літальні апарати (БпЛА) типу Shahed й дрони-імітатори із напрямків російських міст Орел, Шаталово, Курськ, Брянськ та Приморсько-Ахтарськ.

До відбиття повітряної атаки залучались:

  • авіація;

  • зенітні ракетні війська;

  • підрозділи радіоелектронної боротьби;

  • мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Звіт Повітряних сил ЗСУ

Станом на 9 ранку підтверджено збиття 90 дронів у межах Харківської, Київської, Черкаської, Чернігівської, Сумської та низки інших областей. Також 70 БпЛА-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків.

Внаслідок обстрілу постраждали:

  • Одеська;

  • Харківська;

  • Дніпропетровська;

  • Кіровоградська;

  • Сумська;

  • Чернігівська;

  • Київська області.

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