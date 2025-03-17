Нічна атака РФ по Україні — скільки дронів збила ППО

У ніч на 17 березня Російська Федерація запустила проти України 174 безпілотники. Дрони атакували з п'яти напрямків.
Головні тези:
- Російська Федерація здійснила атаку на Україну з використанням 174 безпілотників.
- Українська ППО відбило атаку, збивши 90 дронів.
- Повітряні сили та інші підрозділи ЗСУ діяли для відбиття нападу з п'яти напрямків.
Росія атакувала Україну 174 БпЛА
Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.
Під час атаки ворог запускав ударні безпілотні літальні апарати (БпЛА) типу Shahed й дрони-імітатори із напрямків російських міст Орел, Шаталово, Курськ, Брянськ та Приморсько-Ахтарськ.
До відбиття повітряної атаки залучались:
авіація;
зенітні ракетні війська;
підрозділи радіоелектронної боротьби;
мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Станом на 9 ранку підтверджено збиття 90 дронів у межах Харківської, Київської, Черкаської, Чернігівської, Сумської та низки інших областей. Також 70 БпЛА-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків.
Внаслідок обстрілу постраждали:
Одеська;
Харківська;
Дніпропетровська;
Кіровоградська;
Сумська;
Чернігівська;
Київська області.
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