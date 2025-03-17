Нічна атака РФ по Україні — скільки дронів збила ППО

У ніч на 17 березня Російська Федерація запустила проти України 174 безпілотники. Дрони атакували з п'яти напрямків.

Росія атакувала Україну 174 БпЛА

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.

Під час атаки ворог запускав ударні безпілотні літальні апарати (БпЛА) типу Shahed й дрони-імітатори із напрямків російських міст Орел, Шаталово, Курськ, Брянськ та Приморсько-Ахтарськ.

До відбиття повітряної атаки залучались:

авіація;

зенітні ракетні війська;

підрозділи радіоелектронної боротьби;

мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Звіт Повітряних сил ЗСУ

Станом на 9 ранку підтверджено збиття 90 дронів у межах Харківської, Київської, Черкаської, Чернігівської, Сумської та низки інших областей. Також 70 БпЛА-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків.

Внаслідок обстрілу постраждали: