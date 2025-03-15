Україна завжди мала дефіцит ракет до системи ППО SAMP/T — Зеленський

З ракетами SAMP/T ніколи не було, щоб їх було достатньо. Це питання в цих системах. Ми вдячні Італії, ми вдячні Франції, тому що вони дали те, що в них є на озброєнні. І це складні системи. Вони хороші, але не можна сказати, що це аналог Patriot — вони класні, вони збивають, але не все те, що збиває Patriot. Але ми вдячні за ці системи. Я не хочу казати, в яких регіонах, але вони допомагали і допомагають.