Україна завжди мала дефіцит ракет до системи ППО SAMP/T — Зеленський

Президент Володимир Зеленський пояснив, що дефіцит ракет до системи ППО SAMP/T завжди був проблемою для України.
Головні тези:
- Дефіцит ракет до системи ППО SAMP/T завжди був проблемою для України, заявив президент Зеленський.
- Україна співпрацює з Італією та Францією для отримання ракет до систем ППО, але проблема з постачанням лишається актуальною.
- Президент вказав на можливість обміну систем SAMP/T на Patriot та співпрацю з Німеччиною щодо системи ППО IRIS-T.
Зеленський пояснив ситуацію з дефіцитом ракет до ППО SAMP/T
Президента на брифінгу попросили прокоментувати інформацію медіа про те, що в Україні практично закінчилися наявні ракети до SAMP/T.
Є одна проблема з цими системами — великий дефіцит ракет. І він був постійно, це постійна проблема. Але я не хочу, щоб ображалась Італія або Франція, бо вони нам дали ці системи і ракети.
Зеленський зазначив, що один із пунктів, якого навчила війна: "там, де ти можеш взяти ліцензію у партнера — забери, ми зробимо швидше".
Він навів приклад домовленостей з Німеччиною щодо системи ППО IRIS-T.
Ми можемо з ними домовлятись, тому що вони повністю ці системи виробляють. Тоді можна домовлятись і розраховувати на постійну ту чи іншу кількість щомісячну від IRIS-T... Є системи, які залежать від 4 країн і їх політичної волі дати нам ліцензії. Ми потрошку розвиваємо цей напрямок.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-