Україна завжди мала дефіцит ракет до системи ППО SAMP/T — Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна завжди мала дефіцит ракет до системи ППО SAMP/T — Зеленський

SAMP/T
Джерело:  Суспільне

Президент Володимир Зеленський пояснив, що дефіцит ракет до системи ППО SAMP/T завжди був проблемою для України.

Головні тези:

  • Дефіцит ракет до системи ППО SAMP/T завжди був проблемою для України, заявив президент Зеленський.
  • Україна співпрацює з Італією та Францією для отримання ракет до систем ППО, але проблема з постачанням лишається актуальною.
  • Президент вказав на можливість обміну систем SAMP/T на Patriot та співпрацю з Німеччиною щодо системи ППО IRIS-T.

Зеленський пояснив ситуацію з дефіцитом ракет до ППО SAMP/T

Президента на брифінгу попросили прокоментувати інформацію медіа про те, що в Україні практично закінчилися наявні ракети до SAMP/T.

З ракетами SAMP/T ніколи не було, щоб їх було достатньо. Це питання в цих системах. Ми вдячні Італії, ми вдячні Франції, тому що вони дали те, що в них є на озброєнні. І це складні системи. Вони хороші, але не можна сказати, що це аналог Patriot — вони класні, вони збивають, але не все те, що збиває Patriot. Але ми вдячні за ці системи. Я не хочу казати, в яких регіонах, але вони допомагали і допомагають.

Володимир Зеленський 

Володимир Зеленський 

Президент України

Є одна проблема з цими системами — великий дефіцит ракет. І він був постійно, це постійна проблема. Але я не хочу, щоб ображалась Італія або Франція, бо вони нам дали ці системи і ракети.

Зеленський зазначив, що один із пунктів, якого навчила війна: "там, де ти можеш взяти ліцензію у партнера — забери, ми зробимо швидше".

Я не отримав цих ліцензій, я дуже хотів, це було дуже важливо — Patriot, SAMP/T, Hawk. Хоча Hawk багато країн віддавали нам системи, бо вони не на озброєнні, вони не нові, але вони працюючі. Ми їх брали, тому що ми розуміли, де ми можемо знайти ракети, ракет Hawk багато по світу. З SAMP/T це складність. А заміною SAMP/T можуть бути саме Patriot, тому що це приблизно той самий клас.

Він навів приклад домовленостей з Німеччиною щодо системи ППО IRIS-T.

Ми можемо з ними домовлятись, тому що вони повністю ці системи виробляють. Тоді можна домовлятись і розраховувати на постійну ту чи іншу кількість щомісячну від IRIS-T... Є системи, які залежать від 4 країн і їх політичної волі дати нам ліцензії. Ми потрошку розвиваємо цей напрямок.

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