Украина всегда имела дефицит ракет к системе ПВО SAMP/T — Зеленский

Зеленский объяснил ситуацию с дефицитом ракет к ПВО SAMP/T

Президента на брифинге попросили прокомментировать информацию медиа о том, что в Украине практически закончились имеющиеся ракеты в SAMP/T.

С ракетами SAMP/T никогда не было, чтобы их было достаточно. Это вопрос в этих системах. Мы благодарны Италии, мы благодарны Франции, потому что они дали то, что у них есть на вооружении. Это и сложные системы. Они хороши, но нельзя сказать, что это аналог Patriot — они классные, они сбивают, но не все то, что сбивает Patriot. Но мы благодарны за эти системы. Я не хочу говорить, в каких регионах, но они помогали и помогают. Владимир Зеленский Президент Украины

Есть одна проблема с этими системами — большой дефицит ракет. И оно было постоянно, это постоянная проблема. Но я не хочу, чтобы обижалась Италия или Франция, потому что они нам дали эти системы и ракеты.

Зеленский отметил, что один из пунктов, которому научила война: "там, где ты можешь взять лицензию у партнера — убери, мы сделаем быстрее".

Я не получил эти лицензии, я очень хотел, это было очень важно — Patriot, SAMP/T, Hawk. Хотя Hawk многие страны отдавали нам системы, потому что они не на вооружении, они не новые, но работающие. Мы их брали, потому что мы понимали, где мы можем найти ракеты, ракет Hawk многое по миру. С SAMP/T это сложность. А заменой SAMP/T могут быть именно Patriot, потому что это примерно тот же класс. Поделиться

Он привел пример договоренностей с Германией по системе ПВО IRIS-T.