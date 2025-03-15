Украина всегда имела дефицит ракет к системе ПВО SAMP/T — Зеленский

Президент Владимир Зеленский объяснил, что дефицит ракет к системе ПВО SAMP/T всегда был проблемой для Украины.
Главные тезисы
- Украина столкнулась с постоянным дефицитом ракет к системе ПВО SAMP/T, что составляет серьезную проблему для обороноспособности страны.
- Президент Зеленский выразил благодарность Италии и Франции за предоставленные ракеты, но отметил сложность и недостаточность системы SAMP/T по сравнению с Patriot.
- Украина рассматривает варианты обмена систем SAMP/T на Patriot и сотрудничества с Германией по системе ПВО IRIS-T для решения проблемы дефицита ракет.
Зеленский объяснил ситуацию с дефицитом ракет к ПВО SAMP/T
Президента на брифинге попросили прокомментировать информацию медиа о том, что в Украине практически закончились имеющиеся ракеты в SAMP/T.
Есть одна проблема с этими системами — большой дефицит ракет. И оно было постоянно, это постоянная проблема. Но я не хочу, чтобы обижалась Италия или Франция, потому что они нам дали эти системы и ракеты.
Зеленский отметил, что один из пунктов, которому научила война: "там, где ты можешь взять лицензию у партнера — убери, мы сделаем быстрее".
Он привел пример договоренностей с Германией по системе ПВО IRIS-T.
Мы можем с ними договариваться, потому что они полностью производят эти системы. Тогда можно договариваться и рассчитывать на постоянное то или иное ежемесячное количество от IRIS-T... Есть системы, которые зависят от 4 стран и их политической воли дать нам лицензии. Мы понемногу развиваем это направление.
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