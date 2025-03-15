Украина всегда имела дефицит ракет к системе ПВО SAMP/T — Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации

Украина всегда имела дефицит ракет к системе ПВО SAMP/T — Зеленский

SAMP/T
Читати українською
Источник:  Суспільне

Президент Владимир Зеленский объяснил, что дефицит ракет к системе ПВО SAMP/T всегда был проблемой для Украины.

Главные тезисы

  • Украина столкнулась с постоянным дефицитом ракет к системе ПВО SAMP/T, что составляет серьезную проблему для обороноспособности страны.
  • Президент Зеленский выразил благодарность Италии и Франции за предоставленные ракеты, но отметил сложность и недостаточность системы SAMP/T по сравнению с Patriot.
  • Украина рассматривает варианты обмена систем SAMP/T на Patriot и сотрудничества с Германией по системе ПВО IRIS-T для решения проблемы дефицита ракет.

Зеленский объяснил ситуацию с дефицитом ракет к ПВО SAMP/T

Президента на брифинге попросили прокомментировать информацию медиа о том, что в Украине практически закончились имеющиеся ракеты в SAMP/T.

С ракетами SAMP/T никогда не было, чтобы их было достаточно. Это вопрос в этих системах. Мы благодарны Италии, мы благодарны Франции, потому что они дали то, что у них есть на вооружении. Это и сложные системы. Они хороши, но нельзя сказать, что это аналог Patriot — они классные, они сбивают, но не все то, что сбивает Patriot. Но мы благодарны за эти системы. Я не хочу говорить, в каких регионах, но они помогали и помогают.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Есть одна проблема с этими системами — большой дефицит ракет. И оно было постоянно, это постоянная проблема. Но я не хочу, чтобы обижалась Италия или Франция, потому что они нам дали эти системы и ракеты.

Зеленский отметил, что один из пунктов, которому научила война: "там, где ты можешь взять лицензию у партнера — убери, мы сделаем быстрее".

Я не получил эти лицензии, я очень хотел, это было очень важно — Patriot, SAMP/T, Hawk. Хотя Hawk многие страны отдавали нам системы, потому что они не на вооружении, они не новые, но работающие. Мы их брали, потому что мы понимали, где мы можем найти ракеты, ракет Hawk многое по миру. С SAMP/T это сложность. А заменой SAMP/T могут быть именно Patriot, потому что это примерно тот же класс.

Он привел пример договоренностей с Германией по системе ПВО IRIS-T.

Мы можем с ними договариваться, потому что они полностью производят эти системы. Тогда можно договариваться и рассчитывать на постоянное то или иное ежемесячное количество от IRIS-T... Есть системы, которые зависят от 4 стран и их политической воли дать нам лицензии. Мы понемногу развиваем это направление.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Италия предоставит Украине новый пакет военной помощи по ПВО SAMP/T
ПВО SAMP/T
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Италия усилит ПВО Украины второй батареей Samp-T
Samp-T
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина до конца сентября получит от Италии ПВО SAMP/T
Украина до конца сентября получит от Италии ПВО SAMP/T

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?