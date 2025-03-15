Нова масована атака РФ на Україну — Сили ППО знищили 130 дронів

Протягом ночі 15 березня російські загарбники здійснювали повітряний напад на мирні українські міста та села двома балістичними ракетами Іскандер-М та 178-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.
Головні тези:
- 38 ворожих безпілотників-імітаторів були втрачені без негативних наслідків,.
- Внаслідок російської атаки постраждали Дніпропетровщина, Харківщина, Одещина, Сумщина, Чернігівщина та Київщина.
Нова масована атака РФ на Україну — перші подробиці
Російські загарбники здійснювали повітряний напад із напрямків: Орел, Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — Росія., Чауда — Крим.
Варто зазначити, що він розпочався ще о 19:30 14 березня.
До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили, що 38 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Під нові удари ворога потрапили Дніпропетровщина, Харківщина, Одещина, Сумщина, Чернігівщина та Київщина.
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