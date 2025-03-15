Нова масована атака РФ на Україну — Сили ППО знищили 130 дронів
Категорія
Україна
Дата публікації

Нова масована атака РФ на Україну — Сили ППО знищили 130 дронів

Повітряні Сили ЗСУ
ППО

Протягом ночі 15 березня російські загарбники здійснювали повітряний напад на мирні українські міста та села двома балістичними ракетами Іскандер-М та 178-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Головні тези:

  • 38 ворожих безпілотників-імітаторів були втрачені без негативних наслідків,.
  • Внаслідок російської атаки постраждали Дніпропетровщина, Харківщина, Одещина, Сумщина, Чернігівщина та Київщина.

Нова масована атака РФ на Україну — перші подробиці

Російські загарбники здійснювали повітряний напад із напрямків: Орел, Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — Росія., Чауда — Крим.

Варто зазначити, що він розпочався ще о 19:30 14 березня.

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 08.30 підтверджено збиття 130-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській та Миколаївській областях.

Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили, що 38 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Під нові удари ворога потрапили Дніпропетровщина, Харківщина, Одещина, Сумщина, Чернігівщина та Київщина.

Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — наголошують українські захисники.

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