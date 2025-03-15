Новая массированная атака РФ на Украину — Силы ПВО уничтожили 130 дронов

В течение ночи 15 марта российские захватчики совершали воздушное нападение на мирные украинские города и села двумя баллистическими ракетами Искандер-М и 178 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.
Главные тезисы
- 38 вражеских беспилотников-имитаторов были потеряны без негативных последствий.
- В результате российской атаки пострадали Днепропетровщина, Харьковщина, Одесщина, Сумщина, Черниговщина и Киевщина.
Новая массированная атака РФ на Украину — первые подробности
Российские захватчики совершали воздушное нападение с направлений: Орел, Миллерово, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск — Россия., Чауда — Крым.
Следует отметить, что оно началось еще в 19:30 14 марта.
К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
Воздушные силы ВСУ официально подтвердили, что 38 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны (без негативных последствий).
Под новые удары врага попали Днепропетровщина, Харьковщина, Одесская, Сумская, Черниговская и Киевская области.
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