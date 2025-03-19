Росія вдруге за день атакувала залізничну інфраструктуру Дніпропетровщини — є поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія вдруге за день атакувала залізничну інфраструктуру Дніпропетровщини — є поранені

ракета
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Джерело:  Укрзалізниця

Росія завдала ракетного удару по об’єкту АТ «Укрзалізниця» у Дніпропетровській області. Поранені четверо залізничників, з них двоє — у тяжкому стані.

Головні тези:

  • Росія вдруге за день атакувала залізничну інфраструктуру Дніпропетровщини, завдавши ракетного удару по об’єкту АТ «Укрзалізниця».
  • Чотирьох залізничників поранено у результаті атаки, двоє з них перебувають у тяжкому стані.
  • Попри ворожі удари, залізничники продовжують забезпечувати рух пасажирських поїздів за лініями графіку.

РФ ударила ракетою по залізниці на Дніпропетровщині

Друга лише за сьогодні ворожа атака по залізничній інфраструктурі Дніпропетровщини. Поранено чотирьох залізничників, з них двоє — у тяжкому стані. Їм надається медична допомога, — йдеться у повідомленні “Укрзалізниці”.

Попередньо удар завдано балістичною ракетою.

Залізничники доклали всіх зусиль, щоб ворожі удари не вплинули на рух пасажирських поїздів, — запевнили в Укрзалізниці.

Під ранок 19 березня ворог вдарив дронами по енергосистемі залізниці на Дніпропетровщині.

Як зазначається у повідомленні, є знеструмлені ділянки, але рух поїздів продовжується за графіком.

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