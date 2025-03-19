Росія вдруге за день атакувала залізничну інфраструктуру Дніпропетровщини — є поранені

Росія завдала ракетного удару по об’єкту АТ «Укрзалізниця» у Дніпропетровській області. Поранені четверо залізничників, з них двоє — у тяжкому стані.

РФ ударила ракетою по залізниці на Дніпропетровщині

Друга лише за сьогодні ворожа атака по залізничній інфраструктурі Дніпропетровщини. Поранено чотирьох залізничників, з них двоє — у тяжкому стані. Їм надається медична допомога, — йдеться у повідомленні “Укрзалізниці”.

Попередньо удар завдано балістичною ракетою.

Залізничники доклали всіх зусиль, щоб ворожі удари не вплинули на рух пасажирських поїздів, — запевнили в Укрзалізниці. Поширити

Під ранок 19 березня ворог вдарив дронами по енергосистемі залізниці на Дніпропетровщині.