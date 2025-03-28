Росія атакувала цивільну інфраструктуру Дніпра десятками шахедів
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія атакувала цивільну інфраструктуру Дніпра десятками шахедів

Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Дніпро
Read in English

Армія РФ масовано ударила дронами ввечері 28 березня по місту Дніпро. Зафіксовано кілька пожеж у приватному секторі.

Головні тези:

  • Російська армія атакувала місто Дніпро за допомогою дронів, спричинивши пожежі в приватному секторі.
  • Дронова атака на місто порушила нормальний ритм життя мешканців, спричинивши пошкодження в цивільній інфраструктурі.
  • Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак підтвердив наявність вибухів та пожеж в місті внаслідок атаки дронів.

Росія атакувала Дніпро шахедами

На тлі дронової атаки голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про вибухи у Дніпрі.

Через атаку дронів виникло кілька пожеж. Попередньо, є пошкодження в житловому секторі. Вся інформація уточнюється.

Сергій Лисак

Сергій Лисак

Голова Дніпропетровської ОВА

У мережі з’явилися відео і фото пожеж.

Ймовірно, після дронової атаки РФ горить готельно-ресторанний комплекс Bartolomeo.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ обстріляла дронами Дніпропетровщину — постраждала жінка
Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Армія РФ обстріляла дронами Дніпропетровщину — постраждала жінка
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія масовано обстріляла Дніпропетровщину — є руйнування і постраждалі
Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Дніпро
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія вдруге за день атакувала залізничну інфраструктуру Дніпропетровщини — є поранені
ракета

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?