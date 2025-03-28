Росія атакувала цивільну інфраструктуру Дніпра десятками шахедів

Армія РФ масовано ударила дронами ввечері 28 березня по місту Дніпро. Зафіксовано кілька пожеж у приватному секторі.
Головні тези:
- Російська армія атакувала місто Дніпро за допомогою дронів, спричинивши пожежі в приватному секторі.
- Дронова атака на місто порушила нормальний ритм життя мешканців, спричинивши пошкодження в цивільній інфраструктурі.
- Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак підтвердив наявність вибухів та пожеж в місті внаслідок атаки дронів.
Росія атакувала Дніпро шахедами
На тлі дронової атаки голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про вибухи у Дніпрі.
У мережі з’явилися відео і фото пожеж.
Ймовірно, після дронової атаки РФ горить готельно-ресторанний комплекс Bartolomeo.
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