Росія масовано обстріляла Дніпропетровщину — є руйнування і постраждалі
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія масовано обстріляла Дніпропетровщину — є руйнування і постраждалі

Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Дніпро

Росіяни вдарили дронами по Дніпропетровській області у ніч на 13 березня. Залізничникам довелось внести зміни в рух декількох поїздів регіону, є постраждалі.

Головні тези:

  • Російські дрони атакували Дніпропетровську область, призводячи до руйнувань та поранених.
  • За інформацією глави Дніпропетровської ОВА, у результаті ворожої атаки є троє постраждалих, які отримують медичну допомогу.
  • Наразі у Дніпрі пошкоджені житлові будинки та гаражі, внаслідок чого проводиться обстеження території.

Росія масовано атакувала Дніпропетровщину: що відомо

Про це повідомляє глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У Дніпрі троє постраждалих через ворожу атаку.

Це жінки 52, 56 та 82 років. Всі ушпиталені. Стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

Постраждалим надають всю необхідну меддопомогу.

У Дніпрі, за уточненою інформацією, пошкоджені багатоповерхівки. Побиті щонайменше 100 вікон. Зайнялися й гаражі. Обстеження території триває.

Сили ППО знищили на Дніпропетровщині 11 ворожих безпілотників протягом ночі.

Через ранкові ворожі атаки на енергообʼєкти залізниці у Дніпропетровській області спостерігатимуться зміни в русі кількох поїздів, — йдеться у повідомленні УЗ.

А саме:

  • поїзд № 86 "Львів — Запоріжжя" відправився з Дніпра з затримкою;

  • поїзд № 72 "Львів — Павлоград" прямуватиме зміненим маршрутом через станцію "Синельникове-2" замість станціі "Самар-Дніпровський".

Як зазначили у компанії, резервні тепловози в регіоні вже готуються підхоплювати за необхідністю поїзди.

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