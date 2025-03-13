Росія масовано обстріляла Дніпропетровщину — є руйнування і постраждалі

Росіяни вдарили дронами по Дніпропетровській області у ніч на 13 березня. Залізничникам довелось внести зміни в рух декількох поїздів регіону, є постраждалі.

Росія масовано атакувала Дніпропетровщину: що відомо

Про це повідомляє глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У Дніпрі троє постраждалих через ворожу атаку.

Це жінки 52, 56 та 82 років. Всі ушпиталені. Стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

Постраждалим надають всю необхідну меддопомогу.

У Дніпрі, за уточненою інформацією, пошкоджені багатоповерхівки. Побиті щонайменше 100 вікон. Зайнялися й гаражі. Обстеження території триває. Поширити

Сили ППО знищили на Дніпропетровщині 11 ворожих безпілотників протягом ночі.

Через ранкові ворожі атаки на енергообʼєкти залізниці у Дніпропетровській області спостерігатимуться зміни в русі кількох поїздів, — йдеться у повідомленні УЗ.

А саме:

поїзд № 86 "Львів — Запоріжжя" відправився з Дніпра з затримкою;

поїзд № 72 "Львів — Павлоград" прямуватиме зміненим маршрутом через станцію "Синельникове-2" замість станціі "Самар-Дніпровський".

Як зазначили у компанії, резервні тепловози в регіоні вже готуються підхоплювати за необхідністю поїзди.