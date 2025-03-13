Росія масовано обстріляла Дніпропетровщину — є руйнування і постраждалі

Росіяни вдарили дронами по Дніпропетровській області у ніч на 13 березня. Залізничникам довелось внести зміни в рух декількох поїздів регіону, є постраждалі.
Головні тези:
- Російські дрони атакували Дніпропетровську область, призводячи до руйнувань та поранених.
- За інформацією глави Дніпропетровської ОВА, у результаті ворожої атаки є троє постраждалих, які отримують медичну допомогу.
- Наразі у Дніпрі пошкоджені житлові будинки та гаражі, внаслідок чого проводиться обстеження території.
Росія масовано атакувала Дніпропетровщину: що відомо
Про це повідомляє глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
У Дніпрі троє постраждалих через ворожу атаку.
Це жінки 52, 56 та 82 років. Всі ушпиталені. Стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.
Постраждалим надають всю необхідну меддопомогу.
Сили ППО знищили на Дніпропетровщині 11 ворожих безпілотників протягом ночі.
Через ранкові ворожі атаки на енергообʼєкти залізниці у Дніпропетровській області спостерігатимуться зміни в русі кількох поїздів, — йдеться у повідомленні УЗ.
А саме:
поїзд № 86 "Львів — Запоріжжя" відправився з Дніпра з затримкою;
поїзд № 72 "Львів — Павлоград" прямуватиме зміненим маршрутом через станцію "Синельникове-2" замість станціі "Самар-Дніпровський".
Як зазначили у компанії, резервні тепловози в регіоні вже готуються підхоплювати за необхідністю поїзди.
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