ППО України знищила дві російські ракети на Дніпропетровщині — відео

Українські захисники вранці 11 грудня збили дві російських ракети Х-59/Х-69. Окупанти намагалися завдати удару по Дніпропетровській області.

ППО України збила дві КАР Х-59/Х-69

Близько 11:00 противник завдав удару двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 по Дніпропетровщині з акваторії Азовського моря.

Обидві ракети збито протиповітряною обороною.

На відео бойова робота підрозділу Повітряне командування "Схід"

Що відомо про атаку РФ на Україну

У ніч на 9 грудня армія РФ запустила проти України дві ракети, а також 37 дронів. Протиповітряна оборона збила усі ракети та 18 БПЛА.

Як зазначають військові, вночі терористи атакували Україну двома керованими авіаційними ракетами із повітряного простору над Чорним морем та 37 дронами типу Shahed й безпілотниками інших типів, що були запущені із районів російських міст Орел та Приморсько-Ахтарськ.

Станом на 8:00 підрозділами зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України збито дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 18 ворожих БпЛА у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Рівненській, Тернопільській та Одеській областях.

18 безпілотників локаційно втрачено, один — в повітрі. Бойова робота триває.