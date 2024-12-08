Сили ППО збили 28 російських "шахедів" під час атаки на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО збили 28 російських "шахедів" під час атаки на Україну

Повітряні Сили ЗСУ
Сили ППО збили 28 російських "шахедів" під час атаки на Україну
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Армія РФ в ніч на 8 грудня випустила по Україні 74 дрони. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити 28 безпілотників.

Головні тези:

  • Сили ППО успішно збили 28 російських безпілотників під час атаки на Україну.
  • Армія РФ в ніч на 8 грудня випустила 74 дрони по різних областях України.
  • Під час авіаудару по Запоріжжю були загиблі двоє дітей та поранено 26 людей.
  • Будинки та майно громадян пошкоджено у результаті падіння безпілотника у Кам'янському.
  • Запоріжжя оголошено днем трауру за загиблими в результаті авіаудару російських військ.

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну

Як зазначають військові, окупанти випустили "Шахеди" та безпілотники інших типів з п'яти районів — Брянськ, Курськ, Орел, Міллєрово та Приморсько-Ахтарськ.

Станом на 08:30 сили протиповітряної оборони збили 28 ворожих дронів. ППО працювала у Київській, Харківській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Фото — Повітряні сили ЗСУ

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, ще 46 безпілотників локаційно втрачено.

Через падіння збитого "Шахеда" у Кам'янському Дніпропетровської області пошкоджено будинки та майно громадян, потерпілим надається допомога.

Авіаудар РФ по Запоріжжю — серед загиблих було двоє дітей

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Серед загиблих двоє дітей — продовжується ідентифікація людей, яких убили росіяни під час атаки по Запоріжжю.

Російська армія скерувала авіаційну бомбу ФАБ-250 з УМПК по Шевченківському району Запоріжжя, де завжди багато людей.

Раніше повідомлялося, що зазнали поранень 26 людей, серед них троє дітей. В лікарнях залишаються 12 людей, з них двоє — у важкому стані. Стан дітей медики оцінюють, як середньої тяжкості.

Пошкоджено десять багатоповерхівок, в них вибиті вікна, зруйновані дахи, а також 17 одноповерхових будинків та комерційні об’єкти — майже повністю зруйноване СТО, пошкоджені торгові точки.

7 грудня у Запоріжжі оголошено днем трауру за загиблими.

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