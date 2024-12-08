Сили ППО збили 28 російських "шахедів" під час атаки на Україну

Армія РФ в ніч на 8 грудня випустила по Україні 74 дрони. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити 28 безпілотників.
Головні тези:
- Сили ППО успішно збили 28 російських безпілотників під час атаки на Україну.
- Армія РФ в ніч на 8 грудня випустила 74 дрони по різних областях України.
- Під час авіаудару по Запоріжжю були загиблі двоє дітей та поранено 26 людей.
- Будинки та майно громадян пошкоджено у результаті падіння безпілотника у Кам'янському.
- Запоріжжя оголошено днем трауру за загиблими в результаті авіаудару російських військ.
У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну
Як зазначають військові, окупанти випустили "Шахеди" та безпілотники інших типів з п'яти районів — Брянськ, Курськ, Орел, Міллєрово та Приморсько-Ахтарськ.
Станом на 08:30 сили протиповітряної оборони збили 28 ворожих дронів. ППО працювала у Київській, Харківській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.
Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, ще 46 безпілотників локаційно втрачено.
Через падіння збитого "Шахеда" у Кам'янському Дніпропетровської області пошкоджено будинки та майно громадян, потерпілим надається допомога.
Авіаудар РФ по Запоріжжю — серед загиблих було двоє дітей
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Серед загиблих двоє дітей — продовжується ідентифікація людей, яких убили росіяни під час атаки по Запоріжжю.
Російська армія скерувала авіаційну бомбу ФАБ-250 з УМПК по Шевченківському району Запоріжжя, де завжди багато людей.
Раніше повідомлялося, що зазнали поранень 26 людей, серед них троє дітей. В лікарнях залишаються 12 людей, з них двоє — у важкому стані. Стан дітей медики оцінюють, як середньої тяжкості.
Пошкоджено десять багатоповерхівок, в них вибиті вікна, зруйновані дахи, а також 17 одноповерхових будинків та комерційні об’єкти — майже повністю зруйноване СТО, пошкоджені торгові точки.
7 грудня у Запоріжжі оголошено днем трауру за загиблими.
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