Сили ППО збили 28 російських "шахедів" під час атаки на Україну

Армія РФ в ніч на 8 грудня випустила по Україні 74 дрони. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити 28 безпілотників.

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну

Як зазначають військові, окупанти випустили "Шахеди" та безпілотники інших типів з п'яти районів — Брянськ, Курськ, Орел, Міллєрово та Приморсько-Ахтарськ.

Станом на 08:30 сили протиповітряної оборони збили 28 ворожих дронів. ППО працювала у Київській, Харківській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Фото — Повітряні сили ЗСУ

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, ще 46 безпілотників локаційно втрачено.

Через падіння збитого "Шахеда" у Кам'янському Дніпропетровської області пошкоджено будинки та майно громадян, потерпілим надається допомога.

Авіаудар РФ по Запоріжжю — серед загиблих було двоє дітей

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Серед загиблих двоє дітей — продовжується ідентифікація людей, яких убили росіяни під час атаки по Запоріжжю.

Російська армія скерувала авіаційну бомбу ФАБ-250 з УМПК по Шевченківському району Запоріжжя, де завжди багато людей.

Раніше повідомлялося, що зазнали поранень 26 людей, серед них троє дітей. В лікарнях залишаються 12 людей, з них двоє — у важкому стані. Стан дітей медики оцінюють, як середньої тяжкості.

Пошкоджено десять багатоповерхівок, в них вибиті вікна, зруйновані дахи, а також 17 одноповерхових будинків та комерційні об’єкти — майже повністю зруйноване СТО, пошкоджені торгові точки.