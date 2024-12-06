За інформацією командування Повітряних сил, протягом ночі злочинна армія РФ випустила по Україні понад 50 безпілотників, з яких 32 - було збито підрозділами ППО.

Що відомо про результати відбиття нічної повітряної атаки дронами російських окупантів

Зазначається, що протягом ночі ворог випустив по Україні 53 ударних БпЛА типу “Shahed” та також безпілотники інших типів.

Станом на 07.00 підрозділами зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України збито 32 ворожі БпЛА у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській та Житомирській областях.

16 безпілотників локаційно втрачено, 2 — вийшли з підконтрольного повітряного простору у напрямку Білорусі.

Що відомо про результати відбиття нічної дронової атаки окупантів по Києву

За інформацією керівника КМВА Сергія Попка, в ніч з 5 на 6 грудня знову намагались атакувати Київ дронами. Тривогу в столиці оголошували двічі і сумарно вона тривала 4 години.

Попко зазначив, що ворожі дрони заходили на Київ хвилями, в більшості випадків поодинокими цілями і з різних напрямків. Силами та засобами Сил Оборони було виявлено та знищено понад десяток російських БпЛА, які загрожували столиці.

Також Попко поінформував, що за попередніми даними, в місті було зафіксовано падіння, але без серйозних руйнувань та потерпілих.