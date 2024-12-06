По информации командования Воздушных сил, в течение ночи преступная армия РФ выпустила по Украине более 50 беспилотников, из которых 32 были сбиты подразделениями ПВО.
Главные тезисы
- Силы ПВО Украины сбили 32 дрона армии РФ во время ночной атаки.
- Дроны армии РФ выпустили более 50 беспилотников по Украине, но значительная часть из них была успешно сбита.
- Атака дронами на Киев длилась 4 часа, не приведя к серьезным разрушениям и пострадавшим.
- Подразделениями ПВО было обнаружено и уничтожено более десятка враждебных дронов, угрожавших столице.
- По информации руководителя КМВА, в ночь с 5 на 6 декабря была предпринята новая попытка атаки Киева дронами, результаты которой также оказались неудачными.
Что известно о результатах отражения ночной воздушной атаки дронами российских окупантов
Отмечается, что в течение ночи враг выпустил по Украине 53 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотники других типов.
По состоянию на 07:00 подразделениями зенитных ракетных войск, РЭБ и мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины сбиты 32 вражеских БПЛА в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской и Житомирской областях.
16 беспилотников локационно потеряно, 2 вышли из подконтрольного воздушного пространства в направлении Беларуси.
Что известно о результатах отражения ночной дроновой атаки окупантов по Киеву
По информации руководителя КМВА Сергея Попко, в ночь с 5 на 6 декабря снова пытались атаковать Киев дронами. Тревогу в столице объявляли дважды и суммарно продолжалась 4 часа.
Попко отметил, что вражеские дроны заходили в Киев волнами, в большинстве случаев единичными целями и по разным направлениям. Силами и средствами Сил Обороны было обнаружено и уничтожено более десятка российских БПЛА, угрожавших столице.
Также Попко проинформировал, что, по предварительным данным, в городе было зафиксировано падение, но без серьезных разрушений и пострадавших.
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