По информации командования Воздушных сил, в течение ночи преступная армия РФ выпустила по Украине более 50 беспилотников, из которых 32 были сбиты подразделениями ПВО.

Что известно о результатах отражения ночной воздушной атаки дронами российских окупантов

Отмечается, что в течение ночи враг выпустил по Украине 53 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотники других типов.

По состоянию на 07:00 подразделениями зенитных ракетных войск, РЭБ и мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины сбиты 32 вражеских БПЛА в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской и Житомирской областях.

16 беспилотников локационно потеряно, 2 вышли из подконтрольного воздушного пространства в направлении Беларуси.

Что известно о результатах отражения ночной дроновой атаки окупантов по Киеву

По информации руководителя КМВА Сергея Попко, в ночь с 5 на 6 декабря снова пытались атаковать Киев дронами. Тревогу в столице объявляли дважды и суммарно продолжалась 4 часа.

Попко отметил, что вражеские дроны заходили в Киев волнами, в большинстве случаев единичными целями и по разным направлениям. Силами и средствами Сил Обороны было обнаружено и уничтожено более десятка российских БПЛА, угрожавших столице.

Также Попко проинформировал, что, по предварительным данным, в городе было зафиксировано падение, но без серьезных разрушений и пострадавших.